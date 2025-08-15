Drake Bell pide a La Casa de los Famosos México borrar los VIDEOS de su beso con Mariana Botas, ¿la actriz mintió?

La producción de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) enfrenta otra polémica, ya que el actor estadounidense Drake Bell, de 39 años de edad, reaccionó negativamente a la confesión que hizo la actriz mexicana Mariana Botas, de 36 años, acerca del beso que se dieron, reveló la mañana de hoy 15 de agosto la conductora Galilea Montijo.

De acuerdo con la titular del programa “Hoy” y el reality show, el actor de la serie “Drake & Josh” se contactó para exigir que borren los videos de su beso con la titular del podcast “Envinadas”. De esta manera, externó su descontento, aunque frente a las cámaras tuvo otro comportamiento cuando fue cuestionado de lo ocurrido con la actriz de “Una luz en el camino”.

¿Drake Bell demandará a La Casa de los Famosos México?

Andrea Legarreta se mostró con cierta sorpresa e incluso le preguntó a Galilea Montijo “¿eso les dijo?”. Ante esto, la titular estrella de “La Casa de los Famosos México” reiteró que Drake Bell aseguró que pondrá una demanda en caso de que la producción del reality show no baje los videos de la confesión de Mariana Botas acerca del beso que se dieron.

“(Dijo) que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas de lo que había dicho en ‘La Casa de los Famosos México’ que ‘iba a someterse a una demanda’. (Estaba) muy enojado, pero ya frente las cámaras (dijo) ‘no me acuerdo’”, añadió la conductora, quien recordó que el actor tuvo un acercamiento con la prensa mexicana para hablar del beso con Mariana Botas.

¿Mariana Botas inventó que besó a Drake Bell?

Galilea Montijo expresó que desconoce por qué Drake Bell “estaba muy enojado”, ya que “es muy lindo”. Además, enfatizó que el actor de Nickelodeon no tuvo esta postura con los reporteros que le preguntaron del beso que le dio a Mariana Botas. De hecho, durante ese encuentro dijo que la actriz es “una amiga”.

“Es una amiga mía... un romántico beso en una noche en el antro, fue muy romántico, la luz fue como así, la miré y muy lento, así como una película... No me acuerdo, estaba en un antro, no recuerdo nada”, expuso Drake Bell ante la prensa mexicana.

La postura de Drake Bell pone entre dicho la versión de Mariana Botas, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que el actor estadounidense es su crush; por lo mismo, la actriz habló de él en “La Casa de los Famosos México” y narró cómo fue aquella noche en la que estuvieron de fiesta juntos y se besaron.