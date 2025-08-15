¿De qué murió Alejandra Gómez?, conductora de televisión que falleció el día de su cumpleaños

La mañana de ayer 14 de agosto se dio a conocer que la conductora colombiana Alejandra Gómez perdió la vida a los 43 años de edad, como informamos. Su muerte causa conmoción en el gremio de periodistas, ya que fue conocida por su labor acerca de temas sociales y de género.

La noticia del fallecimiento de la comunicadora fue dada a conocer en el programa “Mañana exprés” del que fue parte. Se destacó que perdió la vida el pasado 10 de agosto, día en el que cumplió 43 años. Además, se destacó que su deceso se dio de manera repentina.

Qué le pasó a la conductora Alejandra Gómez

Hasta el momento no se informa cuál es la causa de muerte de Alejandra Gómez, pero su amiga María Rojas dio a conocer en el programa de YouTube “La red viral” que a nivel emocional atravesaba una situación complicada que la mantenía intranquila.

“(Hay) una situación particular que hizo que se intranquilizara. No soy la indicada para hablar de eso, por respeto a su familia, a su mamá”.

Aunque la amiga de Alejandra Gómez no ahondó en los detalles, dio a conocer que el caso está en investigación y en un futuro se podrían brindar más detalles, de modo que de momento se mantendrá hermetismo con lo que respecta a la muerte de la comunicadora colombiana.

Alejandra Gómez falleció el pasado 10 de agosto, día en el que cumplió 43 años de edad. Foto: Instagram.

“Es un tema del que no puedo hablar, tendrían que esperar un tiempo a que salgan las investigaciones o si la mamá en algún momento se siente en la capacidad de hablar, pero en este momento es muy doloroso para todos, no me siento en la capacidad de decir más al respecto. Solo diré que estaba pasando por un momento difícil (a nivel) emocional”.

Quién fue Alejandra Gómez

Alejandra Gómez nació el 10 de agosto de 1982 en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Fue una periodista que destacó en su país de origen, ya que tuvo una carrera de más de 15 años. Colaboró en varios medios, como Telepacífico, CityTv, Red Más Noticias, Claro y el Canal RCN.

A la par de su carrera como periodista y presentadora de televisión, Alejandra Gómez también era maestra de ceremonias y asesora en estrategias de comunicación. Vía redes sociales compartía aspectos personales, así como reflexiones acerca de la vida y el amor propio, lo que la hizo conectar con sus seguidores.