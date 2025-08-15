Dalilah Polanco se burla de la muerte de los papás de Mar Contreras y la tunden por desatinado comentario | VIDEO

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, uno de los momentos más comentados en redes sociales no fue una pelea, una revelación íntima ni una estrategia de juego: fue un comentario inesperado, que involucró a la actriz Dalilah Polanco y despertó una ola de críticas por su aparente insensibilidad.

Desde el inicio del programa, la participación de Mar Contreras ha estado cargada de emotividad, pues la actriz compartió cómo la muerte de sus padres a causa del Covid-19 la dejó profundamente afectada y vulnerable ante la audiencia

Fue así como en una conversación con Facundo recordó haber pasado por el difícil proceso de despedirse de ellos y cómo, ahora, ver mariposas le hace sentir su presencia.

Dalilah Polanco hace desafortunado comentario sobre la muerte de los padres de Mar Contreras

Mar Contreras relató que, tras la pérdida de sus padres encuentra consuelo cada vez que ve una mariposa, pues siente que es una señal especial, sobre todo de su padre. Recordó que, incluso internado en el hospital, él se empeñó en cantarle Las Mañanitas el día de su cumpleaños, un gesto que quedó grabado en su memoria como un último acto de amor.

Días después, mientras se encontraba en el patio de la casa, Mar notó la presencia de una mariposa y compartió su emoción con Dalilah Polanco, asegurando que lo tomaría como un mensaje positivo en medio de la tensión por las nominaciones. Dalilah, en aparente muestra de empatía, la animó a aferrarse a ese símbolo y seguir adelante, provocando una sonrisa esperanzada en el rostro de Mar.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado ya que las cámaras del reality captaron un momento en el gimnasio donde Dalilah, acompañada de Facundo y Mariana Botas, se encontró nuevamente con una mariposa que había entrado al cuarto.

Los tres fijaron la vista en un rincón del techo, discutiendo cómo sacarla y fue entonces cuando la también comediante hizo un comentario que más tarde desataría polémica: "¡Otra mariposa! Le voy a decir a Mar que aquí está su papá otra vez".

Lejos de retractarse o matizar sus palabras, la actriz mantuvo una actitud despreocupada. Incluso cuando Mariana Botas la miró con evidente gesto de desaprobación, optó por ignorar la reacción y continuar como si nada hubiera ocurrido.

Como era de esperarse, el clip se volvió viral en cuestión de horas y aunque muchos usuarios defendieron a Polanco afirmando que esa frase había sido dicha sin malicia, otros tantos afirmaron que se trató de una burla directa. En el metraje se pueden ver comentarios tales como: