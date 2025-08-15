Confirma concierto en honor a Xava Drago, vocalista de CODA: ¿cuándo y dónde será?

La voz de Salvador "Xava Drago" Aguilar, líder de Coda, atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida: el cáncer de estómago que lo aqueja ha alcanzado una etapa terminal, anunciando el fin de los tratamientos médicos disponibles.

A través de sus redes sociales, Xava compartió lo que considera una despedida: "los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón".

Con inmensa entereza, también anunció que "pronto tendrán material que grabé hace poco", dejando entrever que, aun consciente del desenlace, procuró dejar un último legado musical. La reacción nacional no se hizo esperar, la banda CODA y sus seguidores respondieron con muestras de cariño, apoyo y solidaridad.

Anuncian "Eternamente Xava", concierto en homenaje al vocalista de CODA, ¿cuándo será?

Por medio de sus plataformas oficiales, CODA anunció un evento muy especial: un concierto homenaje a Xava Drago, concebido para celebrarlo en vida y reconocer su legado dentro del rock mexicano.

La velada reunirá a destacados músicos nacionales, incluyendo integrantes de bandas emblemáticas como Víctimas del Dr.Cerebro, Jaguares, Amantes de Lola y La Ley, quienes se sumarán a esta celebración musical.

El espectáculo, titulado "Eternamente Xava", se realizará el 25 de septiembre de 2025 en La Maraka, un recinto icónico ubicado en la colonia Narvarte, Ciudad de México, que promete ser el escenario perfecto para este emotivo tributo. Hasta el momento, no se han dado a conocer los precios de los boletos.

Durante la noche, amigos y colegas de Xava subirán al escenario para interpretar los grandes éxitos de CODA, compartiendo con el público no solo su música, sino también historias y recuerdos que marcaron la trayectoria del vocalista; algunos de los invitados especiales serán:

Salvador Moreno (La Castañeda)

Cha (Fobia)

Tony Mendéx (Kerigma)

Lalo Carrillo, Sergio Aguilar, Daniel Villarreal, Manuel Vázquez (Agora)

Mosy (Ritmo Peligroso)

¿Qué enfermedad padece Xava Drago?

En 2024, Xava Drago, vocalista de CODA, fue diagnosticado con cáncer de estómago. Tras someterse a una operación y tratamientos de quimioterapia, el cantante celebró en marzo de 2025 haber superado la enfermedad, compartiendo su alegría con sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, apenas un mes después, el cáncer regresó de manera agresiva, provocando complicaciones intestinales que requirieron hospitalización y cuidados intensivos. Su esposa, la actriz Ela Corez, confirmó la gravedad de la recaída y mencionó que los médicos recomendaban un tratamiento innovador pero costoso.

Ante la magnitud de los gastos médicos, la familia abrió una convocatoria de apoyo económico, compartiendo una cuenta para donativos que aún permanece activa y forma parte de la carta de despedida que Xava dejó a sus seguidores.