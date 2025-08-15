Conductores de ‘Hoy Día’ exponen a Christian Nodal, publican VIDEOS donde habla de Cazzu

Christian Nodal está en un enrollo público de nueva cuenta. En fechas recientes confirmó que su separación de Cazzu fue el día 8 de mayo, por lo que los conductores del programa HOY DÍA, dieron a conocer en las redes sociales que ese miso día estuvo en una entrevista en sus instalaciones.

No solo eso, también confirmaron que el cantante de regional mexicano se refirió, en ese momento, a Julieta como "su pareja", pues una de las preguntas que le hicieron fue la de elegir la peor pelea que tuvo con su pareja. En ese momento, Nodal expuso que fue con la mismísima Julieta Cazzucheli.

Esto dejó expuesto a Christian Nodal, quien hasta el momento no ha salido a aclarar la situación en las redes sociales. El video de dicho programa de televisión que se transmite en Argentina ya tiene miles de reproducciones por parte de la comunidad que busca, a toda costa, obtener una respuesta a todo el embrollo que se hizo.

Christian Nodal habló de Cazzu el día que terminaron

En este mismo sentido, decidieron exponer el video que se realizó en ese momento y que se pasó en público días más tarde. En el pequeño corto, Nodal explicó que una de las más grandes discusiones que tuvo fue la ropa que utiliza Cazzu, aunque no dio mayores detalles del outfit de la mujer.

Lo que sí dijo, fue que en ese momento Julieta tuvo mucha paciencia con él, y no solamente evitó que la pelea llegara más lejos, también explicó que Cazzu le dio a conocer todo lo que había detrás del empoderamiento femenino a través de la ropa, de la moda, entre otras cosas.

"Yo recuerdo que yo creía entender de qué se trataba el feminismo, luego conocí a Cazzu y es increíble lo mucho que te puede enseñar. A veces tenía conflictos con su vestimenta, en ese momento se enojó mucho y en ese momento tuvo la paciencia de expresarme lo que es el empoderamiento"

Cazzu está en uno de sus momentos más destacados en México, pues el mundo de la farándula está volcado a su favor. En fechas recientes obtuvo la noticia de que se agotaron los boletos de dos fechas en el Auditorio Nacional, además, se rumora que podría venir a vivir al país una temporada porque la están buscando para realizar el programa de "La Voz México", el concurso donde descubren nuevos talentos musicales para darles una oportunidad de saltar a la fama.