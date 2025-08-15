Condenan a 4 años de cárcel al ex mánager de Gerardo Ortiz por vínculos con el narco

Este viernes 15 de agosto, el productor musical mexicano Ángel Del Villar fue sentenciado en Estados Unidos a cuatro años de prisión y una multa de casi dos millones de dólares por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como la Ley Kingpin.

De acuerdo con fuentes internacionales, esta ley prohíbe a personas y empresas estadounidenses realizar negocios con narcotraficantes designados por el gobierno de Estados Unidos.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien también impuso una multa de 1.8 millones de dólares a la empresa Del Entertainment Inc., vinculada a Del Villar y dirigida por Luca Scalisi.

¿De qué acusan al productor mexicano Ángel del Villar?

Cabe recordar que Ángel del Villar, de 45 años, es fundador y director ejecutivo de "Del Records", una de las disqueras más influyentes del género regional mexicano y en junio del 2022 fue arrestado junto con Luca Scalisi, director financiero de Del Entertainment, bajo la acusación de haber realizado transacciones comerciales con individuos que figuraban en la lista de sancionados por el gobierno de EE.UU.

La acusación se centró en la colaboración entre Del Villar y el promotor mexicano Jesús "Chucho" Pérez Alvear, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2018 por sus vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo financiero, Los Cuinis.

Según los fiscales, Del Villar facilitó conciertos en México organizados por Pérez, utilizando recursos de su empresa para financiar estos eventos. El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó como evidencia el testimonio del cantante Gerardo Ortiz, quien admitió haber participado en al menos 19 conciertos organizados por Pérez entre 2018 y 2019, a pesar de las advertencias del FBI.

Ortiz, quien fue el primer artista destacado de Del Records, se declaró culpable de conspiración para realizar transacciones con narcotraficantes y cooperó con las autoridades en el caso contra Del Villar.

Lejos de ser un participante involuntario en un delito de 'captura', (Del Villar) orquestó un sofisticado plan criminal sostenido durante un largo período de tiempo e involucrado en innumerables transacciones ilegales, dijeron los fiscales del caso.

Por otra parte, el Departamento de Justicia afirmó que en mayo pasado Luca Scalisi, de 59 años, admitió su responsabilidad en un caso de conspiración relacionado con operaciones financieras vinculadas a narcotraficantes incluidos en dicha lista, lo que constituye una violación directa a la Ley Kingpin. La audiencia en la que se definirá su condena fue fijada para el próximo 22 de octubre.