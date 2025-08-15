Chef Poncho Cadena destaca en la Guía Michelin 2025 de los mejores restaurantes del mundo

El restaurante Carbón Cabrón, del chef Poncho Cadena, logró una de las más altas distinciones en el mundo gastronómico: una mención en la Guía Michelin en la edición 2025. Este reconocimiento consagra la propuesta del restaurante, que celebra la cocina a la leña y al carbón en San José del Cabo, Baja California Sur.

El anuncio representa un hito para la carrera del chef Cadena, conocido por su participación en MasterChef Celebrity y por otros exitosos conceptos gastronómicos como La Leche en Puerto Vallarta o Hueso en Guadalajara. En Carbón Cabrón, el chef fusiona su herencia culinaria sonorense con un enfoque moderno e intuitivo, centrado en los sabores ahumados y las texturas que solo el fuego puede otorgar.

El menú, aunque no es extenso, destaca por la calidad de sus ingredientes y la maestría en la parrilla. Platillos como los camarones con pork belly y los brócolis con mole corto demuestran la versatilidad de la cocina a las brasas. El restaurante en sí es una experiencia inmersiva, con estanterías llenas de madera de mezquite que no solo son parte de la decoración, sino el alma de la cocina.

¿Quién es el Chef Poncho Cadena?

Tras el anuncio, el chef Poncho Cadena compartió su alegría en redes sociales, dedicando el premio a su equipo y a sus comensales. "¡Gracias a todos los Carbones y Carbonas! Este premio es de USTEDES!!! Gracias a mis socios que sin ellos nada sería igual y es de ustedes también. ¡GRACIAS A TODOS!", escribió, haciendo énfasis en que el reconocimiento es el fruto de un trabajo colectivo y de la pasión compartida por la cocina.

La mención en la prestigiosa Guía Michelin de Carbón Cabrón no solo eleva la reputación de este restaurante, sino que también posiciona a Los Cabos como un destino culinario de primer nivel, atrayendo la atención de gourmets y críticos de todo el mundo. Todos pueden visitarlo, pero apúrate con tu reservación porque seguro a partir de este momento, estará a reventar.

El chef Alfonso "Poncho" Cadena es una figura prominente en la escena culinaria mexicana, reconocido por su enfoque audaz e intuitivo en la cocina. Originario de Hermosillo, Sonora, su estilo se distingue por la pasión por los sabores intensos y la técnica de la parrilla. Es el cerebro creativo detrás de exitosos restaurantes. Su carisma lo llevó a la televisión como juez en MasterChef Celebrity México, donde su conocimiento y personalidad lo convirtieron en uno de los jueces más populares del show.