Advertencia: Esta nota toca temas de suicidio; si tú o alguien que conoces está pasando por un momento complicado no dudes en buscar ayuda. Llama a la Línea de la Vida (800 911 2000) que funciona las 24 horas los 365 días del año.

En el mundo hay muchos lugares que se encuentran cargados de energía negativa, ya sea por alguna maldición antigua o porque en el terreno han sucedido hechos atroces que se convirtieron en eco del sufrimiento de cientos de personas.

Uno de estos lugares es el famoso bosque Aokigahara en Japón y es que a pesar de lo que pueda pensarse de este país, en su corazón se esconde el también concido "Bosque de los Suicidios" en donde, como su nombre lo indica, decenas de personas se resguardan para terminar con su vida cuando sienten que no existe otra salida.

Son muchas las personas que se han atrevido a adentrarse al "mar de árboles azules" que resguardan este lugar, encontrándose con vestigios de campamentos y hasta cuerpos sin vida que encontraron la paz entre la verde inmensidad del lugar. Entre los muchos exploradores se encuentra un grupo de amigos que logró captar lo que parece ser una alma en pena que vaga por el lugar.

Exploradores urbanos se encuentran con fantasma en el bosque Aokigahara

Fue el usuario @el.narradordelinframundo a través de TikTok que se dio a conocer este metraje que tiene como protagonista al "Bosque de los Suicidios". El video inicia con una oscuridad total propia del lugar, entre la que se pueden distinguir enormes árboles que no dejan entrar la luz de la luna.

Los exploradores se encuentran caminando lentamente mientras mueven la cámara de un lado para otro hasta que, en uno de estos paneos, una figura blanca resalta de entre la oscuridad.

Aunque por un momento parece pasar inadvertida, el camarógrafo regresa para confirmar lo que vio y ésto sigue ahí: un bulto completamente blanco y traslúcido que simplemente está parado en medio de la nada.

Si bien después de esto el video continúa con un "jump scare", lo cierto es que la figura parece ser una alma en pena que ahora vaga por el lugar. Algunos de los comentarios dejados por usuarios han sido:

"Los fantasmas de mi pueblo se quedan mensos al lado de los japoneses"

"wow increible"

El corazón de Japón guarda secretos tan oscuros como la historia misma de su cultura milenaria.

Fotografía: TikTok/@el.narradordelinframundo

El Bosque de los Suicidios: entre tristeza y muerte inminente

Aokigahara, cuyo nombre se traduce literalmente como "mar de árboles azules", es un vasto bosque que cubre aproximadamente 35 kilómetros cuadrados en la base del monte Fuji. Su densidad arbórea es tan extrema que la luz del sol apenas logra filtrarse, generando una penumbra constante que envuelve a quienes se aventuran en su interior.

La sensación de silencio absoluto es una de las características más inquietantes del lugar: el viento no hace ruido entre los troncos y los animales parecen evitar sus senderos. Históricamente, el bosque tiene raíces en antiguas leyendas japonesas, pues se creía que Aokigahara era habitado por yurei, espíritus de personas que han muerto con rencor, tristeza o deseo de venganza.

Estos espíritus, según la tradición, permanecen atrapados en el mundo terrenal hasta que se les realiza algún tipo de rito de pacificación. La fama del bosque se consolidó en la era moderna debido a la alarmante cantidad de suicidios registrados desde mediados del siglo XX, lo que reforzó su reputación como un lugar poseído por energías negativas. En Japón, los rituales tradicionales para apaciguar a los yurei incluyen ofrendas de incienso, plegarias y ceremonias que permiten a las almas encontrar el descanso.

Fotografía: Wikipedia.

¿Por qué se le llama el "Bosque de los Suicidios"?

Aunque no es su nombre original, el "Bosque de los Suicidios" es llamado así por la gran cantidad de personas que decidieron terminar con su vida en Aokigahara a lo largo de los años. Desde mediados del siglo XX, este bosque ha sido tristemente famoso en Japón por ser un lugar donde la desesperación y la soledad encuentran un escenario silencioso y apartado.

La densidad de los árboles y el terreno irregular permiten que quienes ingresan puedan desaparecer con facilidad, lo que ha contribuido a que los casos de suicidio se documenten con frecuencia y se conviertan en parte de la leyenda del lugar.

Otro factor que refuerza este nombre son las leyendas y la historia del bosque. Tradicionalmente, se creía que Aokigahara estaba habitado por yurei, espíritus de personas que han muerto con emociones intensas, como tristeza o rencor. En un lugar como Aokigahara, donde los suicidios han sido numerosos y recientes, es probable que muchas de estas almas permanezcan atrapadas, sin guía ni consuelo.

Fotografía: Wikipedia.

Expertos en salud mental y autoridades japonesas han trabajado para implementar señales de advertencia, líneas de ayuda y patrullajes dentro del bosque, con el objetivo de prevenir tragedias.

No obstante, para expertos en el fenómeno paranormal, estas intervenciones no afectan la energía residual del lugar, por lo que el bosque sigue siendo un espacio donde los límites entre lo visible y lo invisible se perciben con mayor intensidad.