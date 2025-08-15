Belinda comparte FOTOS inéditas celebrando su cumpleaños número 36: "haciendo lo que más me gusta" | GALERÍA

Este 15 de agosto, la icónica Belinda Peregrín se encuentra celebrando su cumpleaños número 36 y lejos de lo que podría pensarse, esta ocasión no se encuentra celebrando en medio de lujos o fiestas exclusivas, pues a través de su cuenta de Instagram compartió que este nuevo ciclo lo inicia dentro del estudio de grabación.

Belinda nació el 15 de agosto de 1989, y su carrera despegó a los 10 años con la telenovela infantil "Amigos x Siempre", cuyo estreno en enero de 2000 la lanzó al estrellato juvenil. Le siguieron producciones como "Aventuras en el Tiempo" y "Cómplices al Rescate", cuyas bandas sonoras la consolidaron como una figura fundamental en el entretenimiento latino.

No tardó en incursionar en la música. En 2003 lanzó su álbum debut "Belinda", con temas inolvidables como "Ángel" y "Boba Niña Nice", que la consagraron como "Princesa del Pop Latino". Luego vinieron "Utopía" (2006), "Carpe Diem" (2010) y "Catarsis" (2013), su última producción discográfica antes de su renacimiento.

Tras una pausa discográfica de más de una década, Belinda regresó con fuerza. En enero de 2024 estrenó el sencillo “Cactus”, su primer lanzamiento en 10 años, abriendo paso a su renovado sonido "corrido coquette". El 5 de junio del 2025 vio la luz el disco "Indómita", bajo Warner Music, mismo que fusiona pop, urbano, electropop y regional mexicano.

Belinda celebra su cumpleaños dentro del estudio de grabación

En las imágenes, capturadas en un ambiente relajado y auténtico, la cantante aparece sonriente, rodeada de detalles que reflejan sus gustos personales y confirmando que estaba "haciendo lo que más me gusta": la música.

La cantante no lleva alguno de sus vestidos icónicos, sino que simplemente se muestra con un top en color gris y unos pantalones negros mientras conquista la silla frente a las consolas.

De la misma forma, Belinda se muestra en lo que parece ser una sesión de grabación, lo que podría indicar que además de su más reciente disco viene otro lanzamiento musical, pues no se encuentra sola ya que en dicha publicación etiquetó al también cantante Sebastián Yatra. En una celebración íntima y llena de emoción, sorprendió a sus seguidores al compartir fotos inéditas de su cumpleaños número 36 en redes sociales.

Fotografía: Instagram/@belindapop

Esta publicación no solo refleja su alegría actual, sino que también marca un nuevo capítulo en una trayectoria artística que ha sabido reinventarse una y otra vez, ejemplo de ello es el cover de "Frijolero" en donde junto a la rapera Snow Tha Product reinventaron la canción de Molotov con un toque único.

Celebrando mi cumple haciendo lo que más me gusta!!! Estás listo? @sebastianyatra, escribió Belinda en dicha publicación.

Desde el estudio de grabación, Belinda celebra su cumpleaños | GALERÍA

Con su regreso a la música junto al álbum "Indómita", también parece haber renacido su estilo personal ya que el material fue incluido entre los 25 mejores discos de música latina de 2025 según Billboard y debutó en el puesto 12 de la lista Latin Pop Albums en Estados Unidos. Sony Pictures anunció que protagonizará la serie Carlota, interpretando a la emperatriz Carlota de Habsburgo.

Este álbum ha sido bien recibido por la crítica y el público, pues canciones como "Cactus", "300 noches" (con Natanael Cano), "La Mala", "Jackpot" (con Kenia Os) o "Heterocromía" reflejan su versatilidad y exploración de nuevas fronteras sonoras. Otros proyectos recientes incluyen la serie "¿Quién lo mató?", donde dio vida a Paola Durante, basada en el último día del presentador Paco Stanley.

Particularmente, "Heterocromía" ha generado impacto con su mensaje social, viralizándose en Spotify y TikTok como un vibrante rechazo al clasismo que existe en el país. La publicación de las fotos inéditas de su 36 cumpleaños no solo emociona a sus seguidores, sino que muestra a una artista plena, consciente de su propia evolución.

Desde sus inicios como estrella infantil, pasando por su consolidación en la música y la pantalla, hasta su transformación como voz influyente del renacimiento del pop latino, Belinda se reafirma como una figura creativa imparable.

En paralelo a su música, Belinda ha fortalecido su trayectoria actoral con papeles importantes en series y proyectos internacionales. Destaca su rol en "Mentiras: La Serie", estrenada en Amazon Prime Video en junio de 2025, donde interpreta a Daniela en esta historia dramática-musical ambientada en los años 80.