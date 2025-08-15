Banda de jazz da concierto en un avión por un retraso de su salida y se vuelven viral | VIDEO

Un vuelo de Alaska Airlines se convirtió en el escenario de un concierto de jazz improvisado, cortesía del aclamado saxofonista Dave Koz y su supergrupo Summer Horns. Lo que comenzó como un evento frustrante, una demora de varias horas por una falla mecánica, se transformó en una experiencia inolvidable para todos los pasajeros.

La historia, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, ocurrió cuando el vuelo se detuvo en la pista, dejando a cientos de pasajeros atrapados. Ante el creciente desánimo, una azafata tuvo una idea audaz: se acercó a Koz y a su banda, quienes viajaban en el mismo avión, y les preguntó si querían tocar algo para amenizar la espera. Sin dudarlo, los músicos sacaron sus instrumentos y, en pleno pasillo del avión, ofrecieron un mini concierto.

Dave Koz es un saxofonista estadounidense, nominado al Grammy, que tiene una larga trayectoria en el mundo del jazz. Es conocido por sus álbumes que a menudo alcanzan los primeros puestos en las listas, por sus constantes giras, especialmente las de verano y de la temporada navideña. Su estilo musical es muy accesible, lo que lo ha convertido en un referente del género. Además de su carrera como solista, es el motor detrás de proyectos colaborativos como el que mencionas.

Concierto en un avión se vuelve viral

Dave Koz y sus compañeros de Summer Horns —un colectivo de músicos de jazz de gran trayectoria— demostraron que la música tiene el poder de cambiar el ambiente por completo. Mientras el saxofón y otros instrumentos de viento llenaban la cabina, el fastidio de los viajeros se convirtió en asombro y alegría. La escena fue grabada por varios pasajeros y compartida en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, donde los videos acumularon millones de reproducciones.

El mismo Dave Koz se mostró conmovido por la reacción del público. En una entrevista posterior, comentó que el episodio le recordó la razón fundamental por la que se dedica a la música. El suceso no solo alivió la tensión a bordo, sino que se convirtió en un recordatorio de la humanidad y la empatía: una azafata dispuesta a pensar fuera de lo común y unos artistas que compartieron su talento en un momento de necesidad.

La prensa y el público elogiaron la actitud de los músicos, destacando que en un mundo lleno de noticias negativas, gestos como este devuelven la fe en la bondad de las personas. La aerolínea, por su parte, también se unió a la celebración, reconociendo el espíritu de sus pasajeros y la forma en que los artistas ayudaron a gestionar la crisis con gracia y creatividad. El concierto a 30,000 pies de altura se consolidó como un ejemplo de cómo la música puede ser un puente, conectando a las personas y convirtiendo un momento frustrante en uno verdaderamente extraordinario.