Así van las votaciones de La Casa de los Famosos México, HOY 15 de agosto, ¿quién será el tercer eliminado?

El próximo domingo 17 de agosto disfrutaremos de la tercera Gala de Eliminación de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México". En la transmisión en vivo conoceremos al tercer expulsado de la temporada 2025 del reality show de Televisa, por lo que los fas se han preguntado cómo van los resultados de las votaciones para conocer al eliminado.

Después de la nueva Gala de Nominación, Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas, El Guana y Ninel Conde quedaron en riesgo de salir el próximo domingo 17 de agosto. Uno de ellos quedará fuera de la placa este viernes 15 de agosto, pero la decisión la conoceremos hasta la noche.

¿Cómo van las votaciones de LCDLF México?

Las votaciones para conocer al tercer eliminado de "La Casa de los Famosos México" se cerrarán la noche del domingo 17 de agosto durante La Gala de Eliminación. A pesar de eso, en redes sociales existen varias encuestas que podrían revelar cómo marchan las votaciones hasta este viernes 15 de agosto.

En el sitio en Facebook Vaya Vaya fue compartida una encuesta para los fans de "La Casa de los Famosos México", donde se revela la intención del voto para definir al tercer eliminado de la temporada 2025. Es importante recordar que la encuesta no es oficial.

De acuerdo con la publicación, la actriz, Mar Contreras, es la que menos riesgo tiene de salir este domingo 17 de agosto de "La Casa de los Famosos México". En segundo lugar se encuentra Alexis Ayala y en el tercero está El Guana, todos ellos del cuarto Noche.

Los resultados de la encuesta señalan que Ninel Conde tampoco estaría en riesgo de abandonar el reality show de Televisa. Los nominados que se encuentran hasta abajo en las preferencias son Facundo y Mariana Botas.

Como te comentamos anteriormente los resultados mostrados no son oficiales, pero sí podrían mostrar la intención del voto en la tercera Gala de Eliminación de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México".

Así irían las preferencias del voto. Foto: Facebook/ Vaya Vaya

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

¿Dónde ver La Gala de Eliminación de LCDLF México?

La Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México" se transmite todos los domingos en punto de las 20:30 horas por Las Estrellas. La conducción está a cargo de Galilea Montijo, quien será le encargada de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del eliminado.