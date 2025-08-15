Así lucen Anna Faris y Regina Hall a 18 años de la última película de Scary Movie | FOTOS

Las y los fans de la comedia y el cine de terror están de fiesta ya que "Scary Movie 6" está oficialmente en camino, y con él, el regreso de sus dos protagonistas más queridas: Anna Faris y Regina Hall, quienes retoman sus icónicos papeles como Cindy Campbell y Brenda Meeks.

Además, la reunión de los hermanos Wayans (Keenen Ivory, Shawn y Marlon) marca un regreso triunfal detrás de cámaras después de una pausa de 18 años. Todo apunta a una celebración cargada de sátira, absurdos y ese humor irreverente que convirtió a la franquicia en un fenómeno global.

Es así como la sexta entrega de esta saga contará también con la participación de los tres hermanos Wayans. Keenen Ivory, Shawn y Marlon (quienes fueron guionistas, productores y, en los dos primeros casos, directores) se reunieron para coescribir el guion junto a Rick Alvarez ("White Chicks") y devolver al filme su estilo original. Keenen servirá como productor, mientras que Marlon y Shawn tendrán otros roles clave.

Regina Hall y Anna Faris, el regreso de Brenda y Cindy al cine

Pero eso no es todo ya que las actrices Anna Faris y Regina Hall, pilares de las primeras cuatro entregas (2000–2006), han confirmado su participación en el nuevo filme. Esta información fue confirmada por el portal internacional Deadline, en donde ambas actrices brindaron declaraciones exclusivas.

No podemos esperar para volver a interpretar a Brenda y a Cindy, y reunirnos con nuestros grandes amigos, Keenen, Shawn y Marlon, son tres hombres por los que "morimos" literalmente dentro de la película, declararon para Deadline.

La dirección estará a cargo de Michael Tiddes, conocido por sus colaboraciones con los Wayans en comedias como A Haunted House, Naked y Sextuplets. De acuerdo con fuentes oficiales, la fecha de estreno oficial se encuentra pactada para el 12 de junio de 2026 de la mano de Paramount, con producción liderada por Miramax y se espera que el rodaje comience en otoño de este 2025.

Mientras que las primeras películas se burlaban de clásicos del terror como Scream y I Know What You Did Last Summer, la nueva entrega apunta a un tipo de humor más moderno, enfocándose en películas tales como Hereditary, The Babadook o Weapons.

Incluso hay sugerencias de que Regina Hall podría recitar un monólogo dramático al estilo de Toni Collette en Hereditary, en una parodia que promete ser tan surrealista como hilarante.

Así lucen Regina Hall y Anna Faris a casi 20 años de Scary Movie

Regina Hall, de 54 años, sigue deslumbrando con su presencia elegante y carisma palpable en cada aparición pública. Tras Scary Movie, desarrolló una carrera destacada, especialmente elogiada por su papel en Support the Girls, por el que se convirtió en la primera actriz afroamericana en ganar el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York a la Mejor Actriz.