Aarón Mercury, joven influencer mexicano originario de Querétaro, ha logrado posicionarse como uno de los participantes más destacados en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

Su presencia en el reality show captó la atención del público, pero no solo por su participación en el programa, sino también por una anécdota que involucra a una estrella internacional: Michael B. Jordan.

En marzo de 2025, el actor estadounidense Michael B. Jordan arribó a la Ciudad de México para promocionar su más reciente película, "Pecadores" (Sinners), dirigida por Ryan Coogler. Durante su visita, el actor participó en diversas entrevistas entre las cuáles se encontraba una dinámica hecha por Aarón Mercury.

Así fue como Aarón Mercury logró incomodar a Michael B. Jordan

Fue durante una de las reuniones dentro de La Casa de los Famosos México que el influencer recordó que en aquella ocasión propuso un juego de ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Una de las preguntas que eligió fue: "¿Cuál es tu gusto culposo?".

Michael B. Jordan, al responder, expresó: "Oh, man..." (Oh, hombre...), una frase común en inglés que denota sorpresa o dificultad para responder. Sin embargo, Aarón interpretó la expresión como una oportunidad para hacer una broma y le preguntó si su gusto culposo eran los hombres.

Aunque algunos miembros del equipo de producción presentes en la grabación se rieron de la ocurrencia, Michael B. Jordan no mostró signos de diversión. Al contrario, tras la interacción, el actor evitó el contacto visual y se retiró rápidamente del set sin intercambiar palabras con Aarón.

La situación no pasó desapercibida para los organizadores del evento, quienes solicitaron que Aarón que eliminara la parte de la entrevista en la que se realizó la broma, y se le advirtió que no se le permitiría realizar más entrevistas durante la promoción de la película.

Aarón, al darse cuenta de la magnitud de su error, compartió la experiencia en sus redes sociales, expresando su arrepentimiento y la lección aprendida sobre la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás.

Por su parte, Ninel Conde reconoció que la broma fue de mal gusto, también destacó que Aarón no tenía la intención de ofender a Michael B. Jordan. Sin embargo, enfatizó la importancia de ser cuidadoso con las palabras y acciones, especialmente cuando se interactúa con figuras públicas.

Como era de esperarse, el clip se volvió viral rápidamente a través de la cuenta de TikTok de La Casa de los Famosos México, desatando miles de comentarios tales como: