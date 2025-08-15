Ángela Aguilar rompe el silencio tras la nueva polémica de su esposo, Christian Nodal

El matrimonio Nodal Aguilar está de nuevo en el ojo del huracán debido a sus recientes declaraciones. Primero Christian Nodal habló de cómo terminó su relación con la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, y ahora Ángela Aguilar se proclamó con un mensaje.

La hija menor de Pepe Aguilar le concedió una entrevista a Apple Music y habló de su carrera y los retos que las mujeres viven en la industria musical que es liderada por hombres, ya que aseguró que tienen que trabajar mucho más -que los hombres- para abrirse camino y destacar por lo que hacen como artistas.

Ángela Aguilar reapareció al conceder una entrevista. Foto: Instagram.

Ángela Aguilar confiesa que le duele que sea más relevante la vida personal que el talento

Ángela Aguilar, de 21 años de edad, también enfatizó que especialmente las mujeres están expuestas porque es más común que la gente se enfoque en la vida personal que en el talento, lo que admitió que le “duele” y la pone “sentimental” porque no reciben el reconocimiento debido.

“Puede hacerte sentir sola estar en una sociedad en la que, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”, externó la cantante. “Eso me duele y me pone sentimental porque las mujeres trabajan 10 veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”.

¡A un día de la entrevista que dio su esposo #ChristianNodal, #ÁngelaAguilar habló muy conmovida sobre lo que enfrentan las mujeres en la industria musical! uD83DuDE31uD83DuDC83uD83CuDFFBuD83CuDFA4uD83CuDFB6??uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/7DZqkXZ5lN — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) August 15, 2025

Ángela Aguilar asegura que está “orgullosa” de las mujeres “fuertes”

Durante la entrevista la intérprete de “Dime cómo quieres” subrayó que no quiere que su imagen pública sea usada para dañar a otras personas, especialmente a las mujeres, razón por la que aseguró “por eso elijo no formar parte de eso y no usar mi plataforma para eso”.

La heredera de la dinastía Aguilar, una de las más importantes en el género del regional mexicano, también dijo que está “orgullosa” de la nueva generación de mujeres porque demuestran que son “fuertes”. Para seguir este ejemplo, la cantante estadounidense de origen mexicano dijo “me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”.

“Me siento orgullosa de ustedes, de esta nueva generación de mujeres fuertes que quieren ser alguien en esta industria que muchas veces te trata como si no valieras nada”.

Critican a Ángela Aguilar tras su discurso en pro de las mujeres

Pese a su postura, Ángela Aguilar recibe críticas en redes sociales, ya que usuarios comentan que “no tiene gestos de realidad” e incluso consideraron que quiere “victimizarse” debido a las polémicas que enfrenta desde antes de su controversial matrimonio con Christian Nodal.

“Me da tristeza ver que no tiene gestos de realidad” y “ella nació con la mesa servida y no le ha costado nada de trabajo. Ahora está teniendo problemas y no es por su música, es por sus malas decisiones”, comentaron usuarios en Twitter.

Una usuaria destacó que Ángela Aguilar se está “confundiendo” con su discurso, ya que la misma Cazzu es muestra de que las mujeres son premiadas por su trabajo y talento. Además, también evidencia que la gente le agarra cariño a los artistas, dependiendo de su actuar.