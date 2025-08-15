Ana María Alvarado responde al discurso de Ángela Aguilar: "El error es llevarlo todo a la cuestión de géneros" | VIDEO

Ángela Aguilar participó en un podcast en los Estados Unidos, donde aseguró, entre lágrimas, que hay momentos en los que se siente realmente sola, pues para muchas personas es mucho más importante lo que pase en su vida privada, con su relación o con su familia, que lo que haga en la música.

La cantante mexicana es una de las voces más destacadas del regional mexicano, quien cosecha importantes logros a lo largo de su carrera. En 2024, su colaboración "Por El Contrario" junto a Becky G y Leonardo Aguilar fue nombrada Video del Año por Vevo y alcanzó el número 1 en Airplay Billboard.

Además, la canción fue galardonada como la Mejor Canción Regional en los Premios Lo Nuestro. A su corta edad, ha sido nominada a un Premio Grammy y seis Premios Grammy Latinos, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes en lograrlo. En 2025, recibió el premio "Breakthrough Award" en el evento Billboard Women In Music, un reconocimiento que celebra su impacto en la industria musical. Entre otras tantas cosas.

“Puede hacerte sentir sola estar en una sociedad en la que, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente. Eso me duele y me pone sentimental porque las mujeres trabajan 10 veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”

Conductoras de "Sale el Sol" discuten posicionamiento de Ángela Aguilar

Fue la periodista Ana María Alvarado quien dio a conocer que no coincide con lo que dice Ángela Aguilar, pues aseguró que por su condición de ser una figura pública debido a la enorme fama que tiene en la farándula mexicana, es imposible que la gente deje de opinar sobre ella y sobre su vida o sobre su relación. Dijo que no se puede utilizar la bandera de la violencia machista para desacreditar a la opinión pública.

“Este es el error, llevarlo todo a la cuestión de géneros. No es que te critiquen porque eres mujer, necesariamente. Todos, hombres y mujeres, cometemos acciones y por nuestras acciones hay reacciones y, basado en las acciones de cada quien, los demás pueden opinar. Si haces algo que no está bien, la gente habla. No es cuestión de género, es cuestión de cómo te comportas”

Por su parte, la conductora y especialista en espectáculos, Joanna Vega-Biestro, aseguró que sí es cuestión de género, y estuvo a favor del posicionamiento de Ángela Aguilar, pues consideró que es la cantante quien ha recibido todo el hate, mientras que el cantautor no es tan atacado, además de que su carrera musical sigue en pie y va en subida.