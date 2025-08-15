Abelito abre su corazón y revela cómo fue la muerte de su hermano: “Tengo un angelote” | VIDEO

Una de las estrellas de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) es el generador de contenido Abel Sánez, quien es mejor conocido como Abelito. Desde su sorpresivo debut en el reality show, ya que salió de una esfera de estilo disco, cautivó con su sentido de humor y agilidad mental. Sin embargo, ahora abrió su corazón y habló de la tragedia que marcó a su familia: la muerte de su hermano.

El influencer, de 25 años de edad, participó en la dinámica del programa televisivo que se llama La vida en fotos. Gracias a esto, mediante imágenes personales y familiares habló de su historia de vida. Para arrancar con la actividad, todo se remontó a su nacimiento.

“Empezamos fuerte”, expresó Abelito al mostrar la primera fotografía de la dinámica de “La Casa de los Famosos México”. En esta imagen aparece él de recién nacido y a su lado izquierdo aparece su hermano, Dani, quien falleció cuando tenía 4 años.

“Es mi hermano, Dani. Tenía 4 años cuando falleció, yo tenía uno”, precisó el generador de contenido.

Abelito participó en la dinámica La vida en fotos y recordó a su fallecido hermano. Foto: Instagram.

Abelito asegura que su fallecido hermano es su “angelote”

El habitante de la casa más famosa de México dijo que prácticamente no tiene recuerdos con su hermano porque murió cuando estaba chiquito. Sin embargo, agradeció que fue y sigue siendo parte de su vida y que puede recordarlo con las fotos que su familia atesora.

“No tengo mucho recuerdo vivo de él, pero tengo estas fotografías”.

Abelito compartió que su mamá ya no tuvo más hijos debido a un accidente que sufrió. También dijo que siempre añoró tener un hermano y, aunque físicamente no está con él, sabe que desde el cielo lo cuida y guía.

“Sólo éramos nosotros dos (...). Siempre quise un hermano, por eso, bueno, aunque no está físicamente conmigo, sé que en el cielo tengo un angelote”.

La dinámica fue dirigida por el conductor Diego de Erice, quien directamente le preguntó al generador de contenido “para ti, la familia qué rol juega”. Sin dudarlo, Abelito expresó “para mí la familia, Diego, lo es todo”. Con sus palabras, el participante de “La Casa de los Famosos México” conmovió a sus compañeros, quienes incluso lloraron.

Vía redes sociales, usuarios reaccionaron a La vida en fotos de Abelito y en el canal oficial de YouTube del reality show se leen comentarios como los siguientes: Abelito con su hermano Dani (derecha). Foto: captura de video YouTube “La Casa de los Famosos México”.

“El mundo necesita más personas como Abelito”, “qué hombre más humilde y con los pies en la tierra. Mi admiración y respeto para Abelito” y “con Abelito sí aplica que ‘la grandeza se mide desde la cabeza hasta el cielo’”.

Cibernautas incluso dicen que Abelito es un “rey”, ya que tiene desde chispa hasta empatía y lo demuestra con sus palabras, pero sobre todo con sus acciones porque es pura inspiración. Por lo mismo, consideran que es el ganador de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México”.