Wendy, Margaleff y Borrego Nava siguen al Cuarto Noche y enseñan las pompas en la postgala | VIDEO

Antes de terminar con el programa de la postgala, donde el Borrego Nava habló sobre lo que se vivió en la Gala de Nominación, los integrantes del Cuarto Noche cumplieron su promesa y realizaron una versión corta de 'Solo para Mujeres'. Con la nueva canción del Team y con Mar Contreras como la presentadora, los hombres de Noche bailaron y enseñaron las pompas con la leyenda "VOTA NOCH". Lo que nadie se esperaba era que Wendy, Margaleff y el Borrego se univeran a la dinámica.

Después de ver a Alexis Ayala, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito y Guana enseñando las pompas a las cámaras del jardín de La Casa de los Famosos México, Ricardo Margaleff no se quiso quedar con las ganas y enseñó sus pompas en el foro de VIX, teniendo de espectadores en primera fila a Guevara y al Borrego. Ante esta escena, Nava no se quería quedar fuera y se llevó a Wendy para que los dos también enseñaran donde no les da el sol.

El analista de las nominaciones de La Casa de los Famosos México dijo que todos tenían que hacerlo, por lo que 'Marga' (como le dicen sus amigos) se volvió a subir a la tarima y se bajó los pantalones junto al Borrego. Por otra parte, Guevara comenzó a subirse le vestido, pero a la mitad del camino se arrepintió. El analista de las nominaciones no lo podía dejar así y le ayudó a levantarse el vestido para que enseñara los glúteos a las cámaras.

Wendy Guevara enseñó las pompas a las cámaras de VIX | IG: soywendyguevaraficial

Wendy Guevara enseña las pompas a las cámaras de la postgala

Tras esta muestra de pudor de Wendy, el Borrego y Margaleff se comenzaron a reír. Fue en ese momento en el que la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México se paró frente a los conductores de televisión y se levantó el vestido, dejando ver sus pompas ante las cámaras del foro de VIX. El video no tardó en volverse viral, debido al momento surreal.

Los fans de La Casa de los Famosos México, para ser más precisos, los que pagan la suscripción de VIX Premium, pudieron ver el momento con lujo de detalle, por lo que se abrió un debate en redes sociales. Por un lado están los que se reían del momento y por el otro lado están los que no están de acuerdo con la forma de actuar del Borrego, ya que "obligó" a Wendy a subirse el vestido cuando no quería participar en la dinámica, al menos en una primera instancia.

Si bien es cierto es que los conductores se llevan bastante pesado y no se sabe si antes de realizar la dinámica, Borrego y Wendy planearon todo para que pareciera que el analista de las nominaciones de La Casa de los Famosos México la "obligaba" a realizar la dinámica y enseñar las pompas a las cámaras del foro de VIX. Ese detalle sólo lo sabrán Guevara y Nava. Lo que es una realidad es que el momento quedó enmarcado en redes sociales.

Cuarto Noche hizo el "pompi show"

El motivo por el que Wendy, Maregaleff y Borrego Nava le enseñaron sus glúteos a las cámaras de foro de VIX estaba relacionado con la dinámica realizada por los integrantes del Team Noche antes de irse a dormir. Alexis, Aldo, Abelito, Aarón y Guana realizaron un baile de 'Solo para mujeres' en agradecimiento por haberlos salvado en la Gala de Eliminación de 10 de agosto.

Después de verle las pompas a los habitantes del Cuarto Noche, fue que los conductores de la pregala y la postgala de La Casa de los Famosos México, Wendy y Margaleff, y el Borrego Nava, el invitado especial al programa del miércoles, decidieron demostrar que ellos también podían enseñar sus posaderas.