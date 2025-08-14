Tras regaño a fan mexicana, Maluma lanza advertencia en sus conciertos y regala tapones para proteger a los niños

Maluma generó gran controversia luego de que detuviera uno de sus conciertos en la Ciudad de México para regañar a una mujer entre el público que había llevado a su bebé de un año. El cantante calificó el acto como "irresponsable" y ante esto decidió tomar medidas, pues ahora en sus presentaciones se proyecta una advertencia dirigida a los asistentes en la que, además, ofrece protectores para los oídos en caso de llevar niños.

El cantante colombiano logró dividir opiniones en redes sociales luego de lo ocurrido en uno de los conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, pues mientras algunos lo apoyaron destacando cómo podría afectar el ruido al menor otros cuestionaron la manera en la que supuestamente exhibió a la madre frente a cientos de personas al reprenderla sin conocer el motivo por el que llevó al menor.

Maluma toma medidas en sus conciertos para proteger a los niños del ruido

A través de redes sociales se ha difundido el mensaje que ahora se proyecta durante los conciertos del intérprete de "Felices los 4", en éste se hace un llamado a los asistentes para proteger los oídos de los niños en caso de asistir con alguno menor de 5 años de edad. Además, se indica que en caso de no tener tapones para oídos o audífonos para aislar el ruido, es posible acercarse a la consola para pedir unos de regalo.

Maluma lanza advertencia en sus conciertos y regala tapones para proteger a los niños. Foto: X @@RealFatimaPayne

“Familia, la música es para disfrutarla sin riesgos. Si vienen con sus hijos menores de 5 años, por favor protéjanles sus oídos con tapones o audífonos especiales. ¡Así cuidamos su salud y seguimos compartiendo la magia juntos! Este es un show con mucha energía, con efectos de video, luces sonido y pyro. Si olvidaste la protección para tus hijos, acércate a la consola de sonido y con gusto te obsequiaremos un par”, se lee en mensaje.

Así fue el regaño de Maluma a una fan en pleno concierto

Fue el pasado fin de semana cuando Maluma observó entre el público a una mujer que levantaba a su pequeño hijo en un intento por llamar la atención del cantante, aunque ocurrió no fue como esperaba ya que él se molestó ante la presencia del menor en el concierto y calificó el acto como una "irresponsabilidad".

"Con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? Un año, ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu** mier**, donde el sonido está durísimo? Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí, la próxima vez protéjale los oídos o algo, la verdad eso es un acto de irresponsabilidad de usted”, dijo.