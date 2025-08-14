Toño Mauri padece una complicada enfermedad tras su reciente hospitalización, ¿cuál es su estado de salud?

A inicios del mes de agosto te informamos que el actor y conductor de televisión, Toño Mauri, fue hospitalizado de emergencia después de presentar tos con sangre. Tras ser sometido a varios estudios, el exintegrante de "Fresas con Crema" fue diagnosticado con neumonía.

Al salir del hospital, Toño Mauri, concedió una entrevista con "Ventaneando" en la que explicó que después de someterse a una cirugía fue diagnosticado con un hongo en los pulmones que le provocó la neumonía. Estuvo varios días internado pues el problema presentaba un gran riesgo debido al doble trasplante de pulmón que recibió en 2020.

El conductor fue hospitalizado por un hongo en sus pulmones. Foto: Toño Mauri

Toño Mauri habla de su salud

Después de superar una nueva hospitalización, el actor y conductor de televisión, Toño Mauri concedió una entrevista para el programa de espectáculos "La Mesa Caliente", donde habló sobre su proceso de recuperación y cuál es su actual estado de salud.

Durante la plática, el protagonista de las telenovelas "Teresa" y "El privilegio de amar" aseguró que su salud se fue complicando después de someterse a una cirugía que tenía programada. Detalló que estuvo siete días hospitalizado debido a la neumonía y el hongo que tiene en sus pulmones.

"Todo se fue complicando. Tuve que regresar al hospital por la neumonía, fueron muchos estudios, estuve 7 días en el hospital. Después de muchos estudios se dieron cuenta que tenía un hongo", explicó.

Sobre su recuperación, Toño Mauri, uno de los actores más queridos en México, explicó que ya no presenta tos con sangre ni neumonía, sin embargo, continúa en tratamiento para atacar el hongo que tiene en sus pulmones. Explicó que ha bajado ocho kilos en todo este proceso.

"Gracias a Dios ya no tengo la sangre ni la neumonía, pero sigo batallando con el hongo", detalló.

¿Qué le pasó a Toño Mauri?

En 2020, el actor Toño Mauri estuvo al borde la muerte por el coronavirus Covid-19. El famoso fue sometido a un doble trasplante de pulmón. En julio de 2025 fue hospitalizado de emergencia por una neumonía ocasionada por un hongo en los pulmones. Actualmente se encuentra fuera de peligro y en recuperación.