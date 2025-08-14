Surgen nuevos detalles sobre el divorcio de Érika González, conductora de De Primera Mano

El pasado martes 12 de agosto el programa "De Primera Mano" vivió una de sus transmisiones más emotivas después de que su conductora, Érika González, anunciara su divorcio de Giuseppe Lo Buono después de tres años de relación, uno de ellos en matrimonio.

Entre lágrimas, la experta en temas de la farándula explicó que su divorcio era "necesario", aunque no reveló las verdaderas causas de su separación. Agradeció todo el apoyo que le brindaron sus compañeros y seguidores en este complicado momento que está viviendo.

La conductora anunció su separación. Foto: De Primera Mano

Nuevos detalles del divorcio de Érika González

Después de la noticia del divorcio de Érika González, conductora estrella del programa "De Primera Mano", el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, habló sobre este tema en su programa de YouTube, mostrando todo su apoyo a su compañera.

Sin guardarse nada, el conductor conocido como "El Periodista de las Exclusivas" dijo que mucha gente le ha preguntado el motivo del divorcio de Érika González y Giuseppe Lo Buono a un año de su boda, sin embargo, detalló que no tiene más información al respecto.

"Mucha gente me pregunta "¿qué pasó?", no lo sé, "¿qué sucedió?", no lo sé", dijo el conductor.

En sus declaraciones, Gustavo Adolfo Infante, uno de los grandes referentes del espectáculo en el país, explicó que Érika González asegura que no se trató de un distanciamiento. Detalló que como compañeros en "De Primera Mano" lo único que les queda es respetar el dolor y el proceso de la conductora.

"Dice que no hay ninguna distancia ni tampoco una marca de prioridades. Lo único que nos queda como sus compañeros es respetar ese dolor, esa distancia y decir aquí estamos en lo que necesites", señaló.

¿Por qué se divorció Érika González?

De acuerdo con el periodista, Michelle Ruvalcaba, Érika González, conductora de "De Primera Mano", y su esposo, Giuseppe Lo Buono, se separaron por un tema de distancia. Al parecer él se fue a vivir a Monterrey, Nuevo León, mientras que ella se quedó en la Ciudad de México.

En su reporte indicó que Giuseppe Lo Buono intentó vivir en la capital de México, pero nunca se acomodó. Posteriormente decidió regresar a Nuevo León y fue en ese momento donde pusieron fin a su historia de amor. La conductora desmintió esta versión, pero no brindó más detalles.