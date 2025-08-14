SimiFest 2025: Empire Of The Sun, Caloncho y Leon Bridges por una buena causa

Tras el rotundo éxito de su primera edición, el Simifest 2025 regresa para consolidarse como uno de los festivales más originales y esperados de la escena musical mexicana. El icónico festival organizado por Farmacias Similares no solo promete una experiencia sonora inolvidable, sino que también reafirma su compromiso con el medio ambiente a través de la Fundación Simi Planeta.

La segunda edición del Simifest tendrá lugar el sábado 29 de noviembre de 2025 y, en un emocionante cambio de planes, se muda del Parque Bicentenario al icónico Autódromo Hermanos Rodríguez. Este recinto, conocido por albergar algunos de los festivales más grandes del país, servirá de marco para una jornada musical que se espera reúna a miles de personas. La elección de una sede más amplia responde al crecimiento del festival y a la demanda de un público que ha abrazado la singular propuesta del Dr. Simi.

Cartel de lujo: de Caloncho a Empire of the Sun

El cartel de Simifest 2025 ha generado gran expectativa, con una alineación que mezcla géneros y talentos de talla mundial. Los headliners de esta edición son Empire of the Sun, conocidos por su electropop lleno de energía, y el aclamado soul de Leon Bridges. A ellos se suman nombres como Caloncho, Maribou State, Rhye, Roosevelt y Darius, garantizando una variedad sonora que complacerá a diferentes gustos.

¡No te lo puedes perder! (Foto: Simifest)

Además, el talento nacional estará fuertemente representado. Incluso la banda mexicana Enjambre confirmada como uno de los actos estelares para protagonizar "Simisónico", una serie de sesiones acústicas que sirvieron como antesala del festival. Completan el cartel artistas como Rubio, Simpson A Huevo, Drama, Go GoldenJunk, Rosas y Romoo, lo que asegura una jornada llena de sorpresas y buen ambiente.

Cartel completo:

Empire of the Sun

Leon Bridges

Caloncho

Maribou State

Rhye

Roosevelt

Darius

Enjambre

Rubio

Simpson A Huevo

Drama

Go GoldenJunk

Rosas

Romoo.

Festival con propósito: boletos y causa social

El Simifest mantiene su espíritu solidario. Parte de los ingresos generados por la venta de boletos se destinarán a proyectos de reforestación y limpieza de playas y cenotes, promovidos por la Fundación Simi Planeta. Los boletos, que ya están a la venta, cuentan con precios accesibles, desde la zona General hasta la VIP. El festival demuestra que el entretenimiento y la responsabilidad social pueden ir de la mano, creando una experiencia memorable y con un impacto positivo.

Precios de boletos:

General: $1,647 MXN

Zona Preferente: $2,867 MXN

VIP: $4,270 MXN

No te pierdas esta oportunidad de ser parte de la fiesta del Dr. Simi, un evento que celebra la música, la comunidad y el compromiso ambiental.