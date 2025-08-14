Reto por el presupuesto desata intensa discusión entre Abelito y Elaine Haro en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México puede sacar la peor cara de los participantes al enfrentarse a una situación de estrés, tal y como ocurrió con Elaine Haro y Abelito que protagonizaron una intensa discusión frente a sus compañeros. El youtuber no dudó en hacerle saber su molestia a la actriz por el desempeño que tuvo en la prueba de la que dependía su presupuesto de la semana.

Aunque la nueva temporada del reality show arrancó en medio de una aparente calma entre los habitantes, todo cambió luego de la primera gala de nominación generando división y desatando rivalidades. A esto se suma la presión por los retos y las pruebas en las que los participantes no sólo han dado muestra de sus habilidades, también sus peor versión al estallar contra otros de sus compañeros.

Abelito estalla contra Elaine Haro frente a sus compañeros

Fue durante una charla tras la prueba en la que Abelito confrontó a Elaine Haro y aunque todo comenzó como una supuesta broma, pronto los comentarios subieron de tono y comenzaron los reclamos entre los participantes dejando en shock al resto de sus compañeros. En ésta el influencer se mostró molesto y culpó a Elaine Haro de un mal resultado durante la prueba de la que dependía su presupuesto de la semana y, por tanto, comida suficiente para todos.

“Si tú no escuchas tu mente va a estar cerrada siempre”, dijo furioso Abelito mientras enlistaba los supuestos errores de la actriz de “La Rosa de Guadalupe”, quien no dudó en defenderse insinuando que el mal humor del youtuber se debía a que no estaba enfocado en lo que realmente importa en la competencia cuando se trata de cuidar su lugar.

“Estás enfocado en lo que yo hago, Abelito, por qué no te enfocaste en tu lado. Te envisto a que te enfoques en lo que haces tú, yo estoy enfocada en mi lado, perdóname pero tú tenías un equipo completo rellenando vasos”, añadió de manera contundente la actriz.

La verdad tras la pelea entre Elaine Haro y Abelito

Aunque por un momento la discusión se salió de control, tanto Elaine Haro como Abelito decidieron terminarla dejando de lado las rencillas entre ellos demostrando que todo podría haberse tratado de una broma. Tras mostrarse más pacíficos comenzaron a bailar y de inmediato el influencer se tranquilizó mostrándose dispuesto a apoyar a sus compañeros durante las pruebas futuras.