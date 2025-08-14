¿Quiénes son todas las exparejas de Aldo de Nigris?

Uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México que más suspiros ha robado en la temporada 3 del reality show más polémico de la televisión mexicana es Aldo de Nigris. El sobrino de Poncho se ha mostrado real y de buen corazón ante las cámaras, pero también como uno de los cuerpos más bonitos que se han presentado en la historia del programa. Ahora es momento de revelar quiénes han sido las mujeres que han logrado robarle el corazón al regiomontano.

El 'Lomecan', como se le conoce en redes sociales ha confesado en diferentes ocasiones que tiene muchos años soltero, para ser más precisos 9 años, pero recientemente en La Casa de los Famosos México y en uno de los episodios de 'Más allá del Fierro', De Nigris confirmó que si tuvo una novia a los 14 años, misma que sería la encargada de alejar al integrante del Cuarto Noche de las sendas del amor.

Sin dar el nombre de la mujer que le robó el corazón cuando tenía 14 años y con quien vivió 3 años de relación, 'Hércules' explicó como fue esa relación fue amor a primera vista. En sus diferentes declaraciones, siempre explica que fue algo bonito, pero también con momentos y actitudes bastante tóxicas. Otro de los detalles que siempre cuenta es que le rompieron el corazón de una forma bastante fea, situación que lo llevó a ganar malicia en el amor.

"Yo cuando tuve morra tenía 14 años. Duramos 3 años de relación, muy buenos. La conocí en un parque por amigos en común. Yo ya la había visto y le había dicho a mis compas que iba a ser mi novia", contó el sobrino de Poncho de Nigris dentro del extinto podcast 'Más allá del Fierro'.

Aldo confesó que solo se ha enamorado de una mujer | IG: aldotdeningris

El motivo por el que Aldo de Nigris no ha tenido más novias

Aldo confirmó que durante esa relación fue bastante tóxico, en parte por la edad y también por la falta de experiencia en el amor. Dentro de su relato junto al que fuera su gran amigo Yetus, De Nigris confesó que le fueron infiel y a pesar de eso volvió con ella, pero ya había ganado malicia. Gracias a que se enteró que lo habían engañado, el amigo de Abelito comenzó a hablar con otras chicas y comenzó a irse por el camino del "mal" en el amor.

Después de confesar que cortaron, de forma definitiva, cuando ella le vio un mensaje con una mujer, Aldito explicó que desde entonces no ha tenido novias formales, pero si ha salido y ha tenido relación con otras personas. Sólo no se ha vuelto enamorar como de aquella dama de nombre desconocido que le robó su corazón a los 14 años.

Otras parejas de Aldito

A pesar de no haber llegado a ser sus novias, la gente conoce a dos mujeres que tuvieron una historia de amor con el sobrino de Poncho de Nigris. Las dos mujeres aparecieron junto a 'Lomecan' en el polémico reality show 'La Venganza de los Ex VIP'. En la tercera temporada a pareció Aldito acompañado de Diana, una ex con la que tuvo una historia de amor breve, pero intensa.