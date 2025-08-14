¿Quién es Andrea Tamez de Nigris?, la hermana de Aldo de Nigris llamada “La cuñada de México”

La familia de Nigris está acaparando la atención debido al éxito que el exfutbolista e influencer Aldo de Nigris, de 26 años de edad, tiene en el reality show “La Casa de los Famosos México”. Además de Poncho de Nigris, otra figura de la familia regiomontana que se está llevando las miradas es Andrea Tamez de Nigris y surge una duda: quién es.

De entrada, la joven, de 22 años de edad, es la hermana menor de Aldo de Nigris; por ende, es hija del abogado Jaime Tamez y de la socialité Leticia de Nigris Guajardo, quien es hermana de Poncho de Nigris, Aldo de Nigris y el fallecido Antonio de Nigris.

Tanto Aldo de Nigris como Andrea Tamez de Nigris provienen de una dinastía conocida en Monterrey, Nuevo León, así como en México, ya que los de Nigris destacan en dos ámbitos, principalmente: el deportivo y el del entretenimiento. Además, también tienen visión para los negocios.

Andrea Tamez de Nigris se presenta en redes sociales como modelo y futura nutrióloga. Foto: Instagram.

A qué se dedica la hermana menor de Aldo de Nigris

En el caso de Andrea Tamez de Nigris, en sus redes sociales se presenta como modelo y futura nutrióloga, razón por la que su contenido es variado y va desde moda hasta cuestiones escolares. Además, tiene dos emprendimientos: ATD Jewelry, una línea de joyería juvenil, y Aura Candles, que son “velas con intención”.

Andrea Tamez de Nigris está siguiendo los pasos de su tío Poncho de Nigris y su hermano Aldo de Nigris porque también es generadora de contenido. Mediante sus redes sociales habla de temas de estilo de vida, según se aprecia. De acuerdo con la información de sus redes sociales, tiene 164 mil seguidores en Instagram y 320 mil seguidores en TikTok.

Ella es Andrea Tamez de Nigris, la llamada “La cuñada de México”

La influencer regiomontana ganó popularidad a raíz de que se publicó un video en el que se observa cómo se despidió Aldo de Nigris de su familia antes de ingresar a “La Casa de los Famosos México”. Por lo mismo, la bautizaron como “La cuñada de México”, título que gana fuerza porque su hermano es de los favoritos para ganar el reality show.

La influencer regiomontana es llamada “La cuñada de México”. Foto: Instagram.

Además, Andrea Tamez de Nigris igual está ganando popularidad por las muestras de apoyo que tiene con Aldo de Nigris, ya que graba videos acerca de las tendencias que el joven está creando desde la casa más famosa de México, como su baile al ritmo de las canciones “Rosa pastel” y “Cada que” de Belanova.

La regiomontana también captó la atención tras concederle una entrevista a Gustavo Adolfo Infante para dar su punto de vista acerca de la “broma” de Facundo a Aldo de Nigris. Durante la charla, la joven expresó que en su casa estaban emocionados por la participación del comediante, pero su comportamiento los ha decepcionado.