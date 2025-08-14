Osvaldo Benavides reacciona a los rumores de una reconciliación con Esmeralda Pimentel

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel han protagonizado uno de los romances favoritos en el mundo del espectáculo, aunque su relación ha sido intermitente desde que lo hicieron oficial hace poco más de cinco años. Luego de su ruptura en 2022 ninguno dio más detalles al respecto y ahora enfrentan nuevos rumores de una reconciliación a los que el actor no dudó en hacer frente fiel a su estilo.

El actor de "Casa minuto cuenta" se ha caracterizado por mantener los detalles de su vida privada alejados de los reflectores, por ello, es poco lo que se sabe de su noviazgo con Esmeralda Pimentel reduciéndolo a lo que hacen público a través de redes sociales. Entre alfombras rojas, elegantes eventos y proyectos juntos, la pareja ha decidido conservar con total hermetismo el tema de su relación y las rupturas que han enfrentado.

Osvaldo Benavides habla sobre su relación con Esmeralda Pimentel

Durante un encuentro con los medios retomado por el programa "De primera mano", Osvaldo Benavides no evitó ser cuestionado sobre los rumores que apuntan a una reconciliación con Esmeralda Pimentel. Al respecto, el actor se mostró accesible ante la curiosidad de los fans, pero dejó claro que continuará con su decisión de dejar fuera de los reflectores todo lo relacionado con su vida privada, incluyendo a su pareja y sus hijos.

“Yo sé que nos encanta el chismecito a todos. Yo siempre he dicho que no hablo de mi vida personal porque la protejo mucho, no me gusta exhibir a mis hijos, no me gusta exhibir mis relaciones. Entonces, si la pregunta es ‘¿cómo estoy?’ y si realmente les importa saber cómo estoy, estoy muy bien”, dijo agradeciendo las muestras de cariño y apoyo de sus fans.

¿Cómo surgió el rumor de una reconciliación con Esmeralda Pimentel?

Ocurrió en julio pasado luego de que Esmeralda Pimentel publicara una fotografía a través de sus historias de Instagram en la que se ve a los actores en una actitud romántica. En la postal ambos están descalzos en un bosque, abrazados, frente a frente y los acompañan sus mascotas, además de que la actriz lo acompañó sencillamente de un emoji de corazón.

Los actores se conocieron en 2017 en las grabaciones de la serie “La Bella y Las Bestias”, cuando habría surgido el primer flechazo entre ellos. Un año después hicieron oficial su relación y fueron una de las parejas favoritas de la industria, en 2019 la actriz dio a conocer su ruptura por primera ocasión. En 2021 lo retomaron y así lo hicieron saber con una foto de su viaje untos a Disney, aunque esta vez se mantuvieron alejados de los reflectores, en 2022 una vez más surgieron rumores de ruptura ante los que ambos se mantuvieron en silencio.