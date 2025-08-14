Ninel Conde y Facundo celosos de Abelito, afirman que es el favorito de La Casa de los Famosos

Abelito es sin dudas el participante favorito en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, su simpatía y autenticidad le han ganado el corazón del público que ahora no duda en defenderlo a través de redes sociales ante cualquier conflicto con los participantes. Algo que habrían notado Ninel Conde y Facundo, pues entre bromas harían evidentes sus celos asegurando que las cámaras tienen una preferencia por el youtuber ya que lo siguen en todo momento.

El originario de Zacatecas fue el participante sorpresa en el reality show, por lo que fue el último en ingresar a las instalaciones dejando en shock al resto de sus compañeros y generando incertidumbre en los fanáticos que aún no lo conocían del todo. Sin embargo, a tan sólo tres semanas de haber iniciado el programa ya se colocó como uno de los habitantes favoritos para llegar a la final.

¿Ninel Conde y Facundo podrían unirse contra Abelito?

Fue durante una charla junto a Shiky que Ninel Conde notó que las cámaras seguían en todo momento a Abelito y así se lo hizo saber de inmediato a Facundo señalando que esto podría tratarse de la creciente popularidad del youtuber con el público. Ante esto, el conductor destacó las cualidades del influencer y que es su carisma lo que le habría ganado el cariño de los fanáticos al exterior.

“¿Viste cómo sigue la cámara a Abelito todo el tiempo? Para dónde esté. Se ve cabr** cuando él pasa, como que la gente le gusta verlo. Él en sí es un personaje nada más de verlo (…) Se va a ir sin una nominada", dijo Ninel Conde.

Ninel Conde llama 'come con likes' a Facundo

Pese a la drástica decisión de Facundo de darle la espalda al cuarto Día para comenzar un juego en solitario, el 'Bombón asesino' no ha dejado de lado la amistad entre ellos y ahora está dispuesta a decir lo que piensa sin filtros. Así se lo hizo saber al presentador al señalar aquello que le molestaría de algunos participantes y entre risas lo llamó 'come con likes' haciendo referencia a la frase 'como cuando hay'.