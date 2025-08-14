Ninel Conde asegura que Mar Contreras habló de la muerte de sus papás para “victimizarse”

La noche de ayer se tornó controversial en “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) debido a que Ninel Conde, de 48 años de edad, volvió a arremeter contra Mar Contreras. La cantante y actriz aseguró que su homóloga habló de la muerte de sus papás para “victimizarse”, así que de nuevo es blanco de críticas negativas en redes sociales.

Tras la tercera gala de nominación, la cantante, quien es conocida como el “Bombón asesino”, estuvo platicando con el comediante Facundo, a quien Mar Contreras le platicó del deceso de sus padres a causa del Covid-19. Tanto su mamá como su papá fueron hospitalizados con pocos días de diferencia y fallecieron tras no lograr superar la enfermedad.

"Me contó una historia muy triste otra vez, siempre me cuenta historias… muy tristes", le dijo el comediante a Ninel Conde, quien expresó "el típico, victimización". Además, la actriz recordada por su personaje de Alma Rey en "Rebelde" agregó "me tiro al suelo para que me levanten".

Facundo se río al escuchar la respuesta de Ninel Conde, pero prefirió cambiar de tema, ya que le preguntó “¿ya cenaste?”. Sin embargo, las palabras de la participante de “La Casa de los Famosos México” quedaron grabadas y el video fue publicado por usuarios de redes sociales, como Twitter, red ahora llamada X.

El video viral se encuentra en varias cuentas de Twitter, como la de Giss (@gisshl) en la que se lee lo siguiente: “Oigan, ‘La Casa los Famosos México’, aquí Ninel otra vez está hablando mal de Mar, diciendo que la historia que le contó a Facundo sobre la muerte de sus papás es ‘típico de victimización’ para que lo pongan en el cine porque dice que ella nunca ha dicho nada”.

Oigan @LaCasaFamososMx aquí Ninel otra vez está hablando mal de Mar diciendo que la historia que le contó a Facundo sobre la muerte de sus papás es “típico de victimización”para que lo pongan en el cine porque dice que ella nunca ha dicho nada#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/aP9TZTROb1 — GissuD83EuDEBC (@gisshl) August 14, 2025

Funan a Ninel Conde por comentarios en contra de Mar Contreras

Los comentarios de Ninel Conde no fueron bien recibidos y numerosos usuarios lanzan críticas negativas contra ella, asegurando que “cada vez se hunde más” y “le falta mucho amor”. Por ende, la exreina de belleza es funada y lidera otra polémica. Desde que ingresó a “La Casa de los Famosos México” ha causado controversia, de modo que se posiciona como una de las menos favoritas del público.

“Qué se puede esperar de ella, no tiene empatía ni por sus hijos, mucho menos por otras personas. Qué bueno (es) confirmar la escoria que es. Cree que sólo ella importa”, “cómo se atreve a siquiera comentar del dolor de la pérdida, me duele Mar y me purga Ninel, es tan mezquina” y “qué pena que alguien que es mamá se exprese así. Le falta mucho amor”, comentaron cibernautas en X.

Además hubo quienes destacaron que el Ninel Conde “no es muy empática y feminista…” y lo de muestra con el comportamiento que tiene con Mar Contreras, aunque desde “La Casa de los Famosos México” se ha proclamado como feminista e incluso por lo mismo tuvo una discusión con Alexis Ayala.