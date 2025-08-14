Mujer en un avión pide a los pasajeros apoyar a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México | VIDEO

Aldo de Nigris sigue sumando fanáticos con su participación en La Casa de los Famosos México colocándose como uno de los favoritos para llegar a la final, esto gracias a su simpatía y la gran amistad que ha formado con Abelito. Muestra de ello es lo ocurrido en pleno vuelo, cuando una mujer no pudo contener su emoción al encontrarse con Poncho de Nigris en el avión y se declaró fan de ambos por lo que pidió a los pasajeros apoyar al influencer.

La fiebre por La Casa de los Famosos México genera gran alboroto en redes sociales durante cada temporada y la tercera no ha sido la excepción, pues mientras avanza la competencia el público cambia drásticamente de opinión sobre sus favoritos basado en la actitud de cada participante y los escándalos que protagonizan. Además, el paso por el polémico reality show puede impulsar o afectar de manera negativa la carrera de quienes son habitantes, tal y como se ha visto con casos como el de Ricardo Peralta.

Mujer detiene la entrada de pasajeros a un avión y se declara fan de los De Nigris

Poncho de Nigris fue el encartado de compartir el inusual momento a través de sus redes sociales, pues durante su vuelo de Miami, Florida, una mujer lo reconoció y no pudo esconder su emoción. La mujer detuvo su paso en el avión -y la del resto de los pasajeros- para dedicarle unas palabras al influencer y empresario destacando que lo sigue desde hace varios años como una de sus grandes fanáticas, algo ante lo que él se mostró agradecido.

Mujer pide a pasajeros de un avión apoyar a Aldo de Nigris en LCDLF México. Foto: IG @ponchodenigris

“Perdóname, yo no quería hacer escándalo, pero me emocionó verte. Te sigo siempre, toda la vida, eres lo máximo”, dijo la mujer a Poncho de Nigris acaparando las miradas del resto de los pasajeros.

Pasajera de avión pide apoyo para Aldo de Nigris en LCDLF México

La mujer aprovechó que había captado la atención de los pasajeros en el avión para pedirles emocionada que apoyen a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México. Con evidente entusiasmo, enlistó las cualidades que, señaló, posee Poncho de Nigris y que comparte con su famoso sobrino, quien repite su éxito en el reality show luego de que él obtuviera gran popularidad como parte del llamado Team Infierno junto a Wendy Guevara.

"Apoyen a Aldito de Nigris que está en La Casa de los Famosos, a votar por Aldo de Nigris, por favor ¡wow! Sigan La Casa de los Famosos y a votar por Aldo de Nigris, guapísimo, super sencillo igual que su tío, carismático, por favor, síganlo y apoyen a México", dijo la mujer.