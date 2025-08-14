Muere Miss Rusia en fatal accidente, tenía solo 30 años

Un mortal accidente cobró la vida de Kseniya Alexandrova, quien representó a Rusia en el certamen Miss Universo en 2017 y posteriormente tuvo una carrera como psicóloga y modelo. Tenía 30 años.

El incidente ocurrió el pasado 5 de julio, cuando Alexandrova viajaba junto a su esposo por la remota región rusa de Tver y un alce se les atravesó, por lo que lo atropellaron. El impacto fue tan grave que la modelo sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico.

Quince minutos después, la modelo fue trasladada de emergencia a un hospital cercano, pero la gravedad de sus lesiones hizo que fuera trasladada al Instituto de Investigación de Atención de Emergencias Sklifosovsky.

Durante varias semanas estuvo en coma y, cuando parecía que podría recuperarse, una meningitis le causó una inflamación cerebral que, al final, sería responsable de su muerte, acontecida el pasado 12 de agosto.

La joven recién se había casado en marzo pasado. Foto: Instagram / Kseniya Alexandrova

La joven, en algún momento relacionada sentimentalmente con el actor mexicano Eduardo Verástegui, había contraído nupcias apenas en marzo pasado, lo que aumentó el dolor de Ilya, su esposo.

Alexandrova inició su andar en el mundo del modelaje a los 19 años de edad. Tras representar a Moscú, llevó la bandera de Rusia a la justa mundial en 2017. Después, se graduó en finanzas y psicología, carrera que ejerció hasta su fallecimiento.

Miss Universo lamenta la muerte de la modelo

Mediante su cuenta oficial en redes sociales, la organización del certamen de belleza lamentó la muerte de Alexandrova, de quien resaltaron su gracia y espíritu, que marcó la competencia.