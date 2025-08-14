Muere la conductora Alejandra Gómez justo el día de su cumpleaños 43, estaba pasando por un momento difícil

El periodismo colombiano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la inesperada muerte de Alejandra Gómez, presentadora y periodista de 43 años, quien perdió la vida el domingo 10 de agosto, día que también celebraba su cumpleaños.

Su fallecimiento fue revelado a la audiencia durante la emisión matutina del programa Mañana Express, del Canal RCN, donde sus compañeros, visiblemente consternados, interrumpieron la transmisión para despedirla con palabras llenas de gratitud y dolor.

¿De qué murió la reportera Alejandra Gómez?

La información oficial sobre las causas del deceso continúa bajo reserva, pues ni la familia, ni las autoridades, ni el propio Canal RCN han ofrecido detalles. Según locales no se reportaban antecedentes de salud que pudieran haber alertado sobre una eventual tragedia, pero fue su mejor amiga quien a través de una entrevista reveló que Alejandra estaba pasando por momentos complicados.

Fue así como en una entrevista para el canal "La Red Viral", María Rojas (amiga de Alejandra), aseguró que la conductora pasaba por un proceso personal complejo que terminó influyendo en su decisión de dejar el programa Mañana Express.

Aunque no reveló de qué problemas se trataba, dejó ver que quizás habría existido una ruptura sentimental con un compañero del medio podría haber incidido en el desgaste emocional que enfrentaba la periodista.

Rojas también describió a Gómez como alguien que, en sus últimos meses, lidiaba con una marcada inestabilidad anímica. Con la voz entrecortada, expresó su deseo de que, dondequiera que esté, su amiga haya encontrado finalmente la tranquilidad que buscaba.

A veces las personas amamos demasiado y en ese amor nos perdemos [...] Ella estaba de pronto atravesando un momento de crisis. He estado pasando por un momento emocional un poco fuerte, como ya lo había dicho, y pues a veces uno cuando se siente mal, uno no piensa bien las cosas y toma decisiones [...] Donde quiera que esté en este momento, creo que ya está mucho mejor y está tranquila, dijo María Rojas.

De la misma forma, Rojas mencionó que Alejandra estaba recibiendo acompañamiento profesional, continuaba con actividades que le apasionaban como bailar salsa, boxear y leer cuentos, intentado reconstruirse emocionalmente, a pesar de estar en una vulnerabilidad que no era visible desde fuera.

¿Quién fue la periodista Alejandra Gómez?

Nacida en Cali, en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, Alejandra Gómez llegó a los 43 años con una carrera periodística que se extendió por más de 10 años. Su trayectoria incluyó reconocidas casas informativas como Telepacífico, CityTV, Red+ Noticias, Claro y, más recientemente, el Canal RCN, donde su estilo cercano y su energía inagotable la convirtieron en un rostro querido por la audiencia.

En el plano personal, sus redes sociales eran una ventana a su mundo interior: frases sobre amor propio, reflexiones motivacionales y fotografías de sus viajes revelaban una personalidad vibrante y optimista. Más allá de la pantalla, también se desempeñó como maestra de ceremonias y consultora en comunicación estratégica, coordinando y liderando producciones audiovisuales.

Durante la emisión especial de Mañana Express en la que se le rindió tributo, sus compañeros de set revivieron momentos clave de su carrera, ilustrados con imágenes de coberturas, entrevistas y vivencias compartidas. La describieron como una mujer "auténtica, incansable y valiente", capaz de afrontar cada desafío con determinación y una sonrisa franca.