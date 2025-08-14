Megadeth anuncia su retiro con álbum y gira de despedida en 2026

Tras poco más de cuarenta años permaneciendo en la escena musical como una de las bandas más representativas en la historia del thrash metal, Megadeth acaba de sorprender a sus seguidores tras anunciar su retiro definitivo, mismo que vendrá acompañado de un último álbum y un tour de despedida.

A través de sus redes oficiales, la agrupación compartió un video bajo el título de "breaking news", en donde se pueden apreciar múltiples escenas creadas con inteligencia artificial que hacen referencia al fin de los tiempos, para posteriormente mostrar a cuadro a Vic Rattlehead, la icónica mascota de la banda dando a conocer la noticia.

"40 años de metal, forjados en acero, terminando en fuego. Encuéntrame en las líneas del frente", se escucha de fondo en el anuncio de Megadeth. Noticias Relacionadas Muere el rockero mexicano Óscar Lerma, mejor conocido como "Guadaña Jr"

Cibernautas critican a Megadeth por el uso de inteligencia artificial

Sin embargo, la noticia se vio eclipsada por una intensa polémica, pues a pesar de que muchos fanáticos lamentaron el retiro de Megadeth, muchos otros expresaron su descontento por el uso de inteligencia artificial en para la creación del video, argumentando que un anunció de tal magnitud debió haberse realizado de otra manera con comentarios como:

"No puedo creer que hayan usado IA para un anuncio así",

"Espero que la IA no sea usada para los vídeos musicales y el arte del álbum. Tan decepcionado"

"¿Último álbum y usas IA?"

Megadeth uso IA en el anuncio de su despedida

Foto: Instagram/@megadeth

¿Cuándo sale el último álbum de Megadeth?

El último material discográfico de la agrupación conformada por Dave Mustaine, James LoMenzo, Teemu Mäntysaari y Dirk Verbeuren se estrenará a inicios del 2026, mientras que el primer sencillo del álbum saldrá a la luz en otoño de este 2025. De igual forma, la gira mundial de despedida de Megadeth arrancará a principios del próximo año, marcando el final de una era en la historia de la música.