Mauricio Castillo pone fin a rumores de haber recaído en adicciones

Hace unas semanas trascendió que el conductor de televisión, Mauricio Castillo, había recaído en las adicciones, generando incertidumbre sobre su actual condición de salud. Para poner fin a todos los rumores, el también productor habló ante el matutino "Venga La Alegría".

A lo largo de su carrera, Mauricio Castillo, se ha convertido en uno de los grandes referentes del entretenimiento en el país gracias al trabajo que hizo durante muchos años como titular del programa "Otro Rollo". También fue protagonista de la serie "¡Qué madre, tan padre!".

El actor rompió el silencio. Foto: Mauricio Castillo

Mauricio Castillo pone fin a los rumores

Hace unos días el elenco del programa "Otro Rollo" sorprendió a sus seguidores al anunciar su regreso con la puesta en escena "Enrollados". Uno de los integrantes del elenco será Mauricio Castillo, quien trascendió había sufrido una recaída en las adicciones.

La mañana de este jueves 14 de agosto, el programa matutino "Venga La Alegría" compartió una entrevista con Mauricio Castillo, uno de los conductores más queridos de "Otro Rollo". El famoso fue cuestionado por las adicciones que supuestamente sufre.

Ante la pregunta, el también actor de televisión dijo que recientemente se hizo unos estudios en los que se comprobó que no tiene daño físico después de la adicción que sufrió. Mauricio Castillo señaló afortunadamente se encuentra bastante bien y libre de cualquier secuela.

"No tengo daños, no tengo daño físico. Te hace un examen de salud y no hay ningún daño", explicó.

Finalmente, el integrante de la puesta en escena "Enrollados" confesó que está teniendo un renacimiento después del complicado momento que pasó. Apuntó que se siente muy contento por la nueva oportunidad que le está presentando la vida.

"Estoy renacido en muchos sentidos, muy contento de seguir adelante", señaló.