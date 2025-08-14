¿Maribel Guardia está hospitalizada? FOTOS de la conductora generan preocupación, esto es lo que se sabe

En las últimas horas el nombre de la cantante y actriz, Maribel Guardia, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que se viralizaran unas fotografías que la muestran postrada en la cama de un hospital mientras recibe atención médica. Todo indica que las imágenes corresponden a una cirugía que se sometió a inicios de este año.

A lo largo de este 2025, la famosa nacida en Costa Rica ha dado mucho de qué hablar debido al pleito legal que inició con Imelda Tuñón, viuda de su hijo, Julián Figueroa. Además, hace unas semanas, trascendió que fue diagnosticada con leucemia, aunque ella misma desmintió la información.

La actriz generó bastante preocupación. Foto: Instagram/@maribelguardia

Maribel Guardia en el hospital

Hace unas horas, en su cuenta en Facebook, Maribel Guardia, compartió dos fotografías que generaron bastante preocupación por su estado de salud. La también modelo informó que se sometió a una cirugía programada para mejorar la vista de su ojo izquierdo.

Ante sus millones de seguidores, la exconductora de "Sabadazo" detalló que debido al trabajo y a los contratiempos no se había podido someter a la cirugía, pero en este 2025 al fin tuvo el tiempo para realizar el procedimiento. Hizo un llamado a sus fans para que prioricen su salud.

En una de las imágenes vemos a Maribel Guardia recostada en la cama de un hospital mientras recibe atención médica. En la otra la famosa de 66 años se tomó una selfie para mostrar el parche que le fue colocado en el ojo izquierdo después de la cirugía.

"Hace 11 años me operé el ojo derecho para ver de cerca, debía operarme el izquierdo para ver de lejos un mes después, pero con tanto trabajo y contratiempos hasta ahora pude hacerlo", escribió.

La famosa tiene 66 años. Foto: Facebook/Maribel Guardia

La verdad de las fotos de Maribel Guardia en el hospital

Como era de esperarse, la fotografía de Maribel Guardia en el hospital se volvió viral en redes sociales, generando especulaciones sobre su actual estado de salud. Todo parece indicar que la conductora recordó la cirugía a la que se sometió a inicios de este 2025, sin embargo, los internautas expresaron su preocupación.

En su cuenta en Instagram la también estrella de "Lagunilla mi barrio" y de la telenovela "Corona de lágrimas" ha compartido fotografías recientes en las que no tiene puesto el parche en su ojo izquierdo. Además, a inicios de este año subió las mismas imágenes para informar la misma cirugía.