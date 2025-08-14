Marianne Gonzaga publica su primera FOTO en Instagram; presume visita a Ventaneando tras salir de la cárcel

La tarde de este jueves Marianne Gonzaga realizó su primera publicación en redes sociales tras salir de la cárcel por apuñalar a Valentina Gilabert, actual novia de su ex y padre de su hija.

Fue por medio de sus historias de Instagram (@marianne_rc) donde Marianne Gonzaga reapareció de forma pública luego de que el pasado 23 de julio salió de la carcel con libertad asistida. Si bien hasta el momento la influencer no ha dado declaraciones sobre su proceso, todo parece indicar que estaría por romper el silencio.

Pues en su posteo de Instagram se le ve junto a Enrique Carbajal, uno de los periodistas de Ventaneando, dando a conocer que pronto dará sus primeras declaraciones tras agredir a Velentina Gilabert y dejarla hospitalizada por semanas. Así lo hizo saber:

"Espero mañana puedan escucharla", escribió en un video donde etiquetó a Enrique Carbajal.

Así regresó a sus redes sociales este jueves. (Foto: IG @marianne_rc)

Además de esta primera aparición que fue tomada afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, según se lee en uno de los edificios, la ex mommy bloguer agregó una foto de su look con la que demostró su retorno a las redes sociales.

Hasta ahora esta es la única información que se tiene sobre la entrevista que Marianne Gonzaga le dio a Ventaneando tras la agresión a Velentina Gilabert en febrero pasado; sin embargo, esta no es la primera vez que la creadora de contenido reaparece en redes sociales tras obtener su libertad.

Antes de su entrevista con Ventaneando, Marianne Gonzaga estaba activa en redes

La primera manifestación de Marianne Gonzaga en redes sociales tras salir de la cárcel, según manifestaron algunos de sus seguidores, fue al dar me gusta a algunos de los comentarios de sus publicaciones antiguas en TikTok. Posteriormente comenzó a compartir videos de otras cuentas de TikTok que hablaban sobre la amistad y la traición, algo que muchos tomaron como una indirecta a Valentina Gilabert y a Aitzane "N", amiga de la mommy bloger y quien sigue detenida por el mismo caso. La última de sus "apariciones" fue a través de un comentario en un video de TikTok donde se hablaba de la foto de la escena del crímen y un gloss que supuestamente era de Marianne. A lo que ella respondió: "Ya no saben ni que más inventar verdad?".

Marianne Gonzaga fue captada junto a su familia

El pasado lunes Fernanda PHALF (@reasdeturquesa en Instagram), quien estuvo en Santha Martha Acatitla, filtró una foto de Marianne Gonzaga junto a su familia en lo que parece ser un restaurante. Sobre ello escribió:

"Bebés y me mandaron esta pic de Marianne pasándola de lo lindo con su familia, puff qué complicado es este caso", escribió Fernanda.