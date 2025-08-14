María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar se reencuentran, así fue el emotivo momento | VIDEO

Vía redes sociales se filtró un video que permite ver cómo fue el reencuentro de María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar, quienes están unidos por un fuerte vínculo: la serie “El Chavo del 8”. Durante años, los actores y comediantes trabajaron con el fallecido Roberto Gómez Bolaños (a) “Chespirito” y tuvieron un boom entre los años 70 y 80.

Sin embargo, los conflictos y la desintegración del elenco marcaron a los actores, quienes tomaron caminos separados. Pese a esto, hubo quienes mantuvieron contacto y a la fecha son amigos. Muestra de esto son la actriz, quien es mejor conocida como “La Chilindrina”, y el actor, quien le dio vida a “El señor barriga” y Ñoño.

Ahora María Antonieta de las Nieves, de 75 años de edad, y Édgar Vivar, de 76 años, conmovieron a sus fans de todas las generaciones porque vivieron un reencuentro. Esto sucedió en la casa del comediante peruano Ernesto Pimentel, de acuerdo con la revista TVyNovelas, y el momento es considerado “emotivo”.

María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar trabajaron juntos en “El Chavo del 8”. Foto: Instagram @chespirito_rgb.

María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar se reúnen y enternecen en redes

La revista de farándula compartió el video en su cuenta de Instagram bajó la siguiente leyenda: “¡Qué bello momento! En días recientes, Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves vivieron un mágico reencuentro en el hogar de Ernesto Pimentel, famoso comediante peruano”.

Mediante el video viral se observa que María Antonieta de las Nieves estaba sentada cuando llegó Édgar Vivar, quien inmediatamente se acercó a ella para abrazarla y darle un beso. La comediante no dudó en reaccionar con ternura a las muestras de afecto de su excompañero y amigo, a quien le dijo “mi gordito, mi gordito precioso”.

“¿Estás bien?”, le preguntó el actor a La Chilindrina, quien confirmó que está bien y le dijo “mi regalito lindo, mi amor”.

El video del reencuentro de María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar no sólo es viral, sino que acumula diversos comentarios, como los siguientes: “Son adorables. Dios les conceda bendiciones y salud muchos años”, “qué hermoso momento. Los pocos que quedan (vivos) de la vecindad de El Chavo” y “Dios les cuide y bendiga siempre”.

El reencuentro de “La Chilindrina” y “El señor barriga” revive “El Chavo del 8”

Algunos usuarios incluso hicieron bromas y recordaron a otros personajes de “El Chavo del 8”, como don Ramón, personaje interpretado por el fallecido Ramón Valdés; por ejemplo, una persona comentó “Parecer ser que La Chilindrina ya pagó la deuda que tiene don Ramón con ‘El señor barriga’”.

Hubo quienes comentaron que en el reencuentro hizo falta Carlos Villagrán, de 81 años, quien en la serie televisiva le dio vida a Kiko. Pese a esto, fans de “El Chavo del 8” se enfocaron en lo positivo, sobre todo porque los actores viven un nuevo boom debido al éxito de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo”.

Del elenco estelar de “El Chavo del 8” sólo siguen vivos María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, Édgar Vivar y Florinda Meza, de 76 años, quien es la que está distanciada de sus compañeros por los conflictos que tuvieron. Por lo mismo, los fans del proyecto televisivo elogian a los famosos, a quienes les agradecen por el trabajo que hicieron y que a la fecha se mantiene vigente no sólo en México, sino también en Latinoamérica y lugares del mundo.