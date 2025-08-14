"Love is in the red", así reaccionó el exesposo de la conductora Érika González tras anunciar el divorcio

Éricka González, conductora del programa de espectáculos "De Primera Mano", en lugar de dar la noticia fue la nota el pasado martes 1 de agosto, ya que confirmó su divorcio con el chef italiano Giuseppe Lo Buono, en medio de lágrimas y la voz entrecortada durante el show en vivo, que conduce junto a Gustavo Adolfo Infante.

Sin embargo, ahora fue el chef quien tuvo una primera reacción, luego de que su exesposa fue quien dio a conocer el divorcio entre ambos, quienes se casaron hace aenas año y medio, en medio de una boda de ensueño, realizada en el país natal del cocinero, en Sicilia, Italia.

Éricka González es una querida conductora de programas de espectáculos, por lo que el anuncio de su divorcio sorprendió a la audiencia.

"He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclara que no fue una decisión impulsiva, sencilla, pero sí muy necesaria (…) Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver, quiero ser muy clara aquí, con ninguna distancia, con territorios ni con prioridades mal puestas, sino todo lo contrario. Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía. Estoy enfocada en sacar, en seguir adelante con valentía, porque hay que ser valientes cuando ya no se puede más”, dijo la conductora.

Al parecer, las razones por las que Éricka y Giuseppe se habrían divorciado fue porque la conductora de televisión quiere radicar en la Ciudad de México, mientras que el chef busca establecerse en Monterrey, en donde el cocinero jjstamente tiene dos de sus tiendas, una llamada Madini y otra llamada Amuni Wine Bar.

Pero fue desde la cuenta de Madini que se emitió un mensaje, luego del anuncio del divorcio en el que puede leerse: "Love is in the red". Si bien la cuenta es totalmente comercial, sí está asociada al chef italiano, Giuseppe Lo Buono.