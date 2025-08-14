Llega a Netflix 'You and Everything Else' el emotivo K-Drama sobre la amistad que te hará llorar

El catálogo de K-Dramas de Netflix sigue creciendo y esta vez la plataforma de streaming apuesta por una historia profunda con el estreno de "You and Everything Else", también conocida en español como "Tú y todo lo demás". Este drama coreano se perfila como uno de los títulos más conmovedores de este año y promete ser una excelente opción para quienes buscan tramas intensas.

Con un estreno confirmado para el 12 de septiembre de 2025, esta producción original de Netflix está protagonizada por reconocidas estrellas como: Kim Go Eun de "Mujercitas" y "Goblin"; Park Ji Hyun de "Love All Play" y Kim Gun Woo de "The Glory".

Dirigida por Song Hye Jin y escrita la escritora de "The Smile Has Left Your Eyes", esta producción de Kakao Entertainment en conjunto con Netflix promete una experiencia inolvidable.

"You and Everything Else" se estrena el 12 de septiembre de 2025. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata "You and Everything Else"?

"You and Everything Else" narra la historia de Rye Eun Jung (Kim Go Eun) y Cheon Sang Yeon (Park Ji Hyun), dos amigas que se conocen desde la juventud. A pesar de los cambios en su vida, ambas mantienen un vínculo fuerte y cercano, pues se apoyan en las buenas y en las malas.

A lo largo de este drama coreano se muestra cómo su amistad evoluciona desde la adolescencia, pasando por su juventud, hasta llegar a la su edad adulta, cuando se reencuentran ante una dura realidad: una de ellas es diagnosticada con una enfermedad grave.

Tráiler oficial de «You and Everything Else».



“Dos rupturas, entre la envidia y el resentimiento.

Todas las veces que tú y yo nos amamos y odiamos”.



Estreno 12 de septiembre a través de Netflix.#KimGoEun #ParkJiHyun #YouAndEverythingElse pic.twitter.com/EUqBk0NU6v — Kim Go Eun Latinoamérica (@kimgoeun_latam) August 12, 2025

Pese a que las dos amigas han seguido caminos diferentes dentro del mundo del cine: Eun Jung como guionista y Sang Yeon como directora. A través de flashbacks y momentos del presente, la historia muestra sus momentos compartidos y las decisiones del pasado siguen marcando sus vidas.

"You and Everything Else" promete ser un éxito en la plataforma. (Créditos: Netflix)

Reparto estelar de "You and Everything Else"

Con solo tres actores confirmados hasta el momento, el nivel de expectativa de "You and Everything Else" es alto. Kim Go Eun regresa a Netflix después de su éxito con "Mujercitas", mientras que Park Ji Hyun hace su debut oficial en la plataforma con este papel. Por su parte, Kim Gun Woo, aclamado por su rol en "The Glory", sigue consolidando su presencia en dramas de alto impacto.

Título en inglés: "You and Everything Else"

Género: Drama, Romance

Episodios: --

Cadena: Netflix

Periodo de emisión: 12-Septiembre-2025