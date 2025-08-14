LCDLF: ¿Abelito Oppa? El Integrante es el más fan de los K-Dramas y sorprende con su coreano

Abelito es uno de los participantes que se ha ganado el cariño del público durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos 3. El influencer ha llamado la atención por su carisma frente a las cámaras, por lo que se perfila par ser uno de los favoritos del reality, incluso aseguran que podría llegar a la final.

El joven de 23 años es conocido en las redes sociales, donde comparte su día a día de una manera peculiar debido a su condición, misma que no lo ha limitado a llevar una vida normal. Abelito ha hecho mancuerna con participantes como Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Ninel Conde.

Su popularidad ha llevado a que los fans de LCDLF expresen su molestia ante la falta de pruebas o instalaciones que no fueron adaptadas para Abelito pese a ser uno de los participantes. El joven influencer fue el miembro sorpresa en ser revelado el mismo día del estreno.

En redes sociales se han viralizado los mejores momentos de Abelito dentro de la casa, el más reciente llamó la atención de los fans del K-Pop, pues al parecer también es seguidor de los K-Dramas.

Abelito, el más fan de los K-Dramas en LCDLF

El contenido de Abelito dentro de LCDLF ha consistido en hacer chistes o dinámicas con sus compañeros del cuarto noche, incluso los fans ya han apodado al influencer, Aaron y Aldo como la "Triple A". Hasta ahora la estrella de redes sociales no ha salido nominado, pero ya cuenta con un gran número de fans que lo apoya.

Ahora, Abelito llamó la atención de los fans del K-Pop, durante una de las convivencias dentro de "La Casa de los Famosos", se vio al influencer saludar en coreano y posteriormente tradujo lo que quiso decir en dicho idioma. En los videos que se han publicado del momento se pueden leer comentarios como "Ganas de preguntarle cuál K-Drama me recomienda", "Yo después de ver mi primer K-Drama", "¿Es Jungkook?".

Se desconoce si Abelito es fan del K-Pop o los K-Dramas o cómo sabe dichas frases en coreano, pero sin duda es uno de los participantes que dará mucho de qué hablar en LCDLF, al menos así lo consideran los fans en las redes sociales que esperan sea uno de los finalistas.