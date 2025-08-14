Lady Gaga llega a Roblox junto a los outfits más icónicos de su gira Mayhem Ball Tour, ¿cuándo estará disponible?

La estrella global Lady Gaga ha dado un salto disruptivo al universo de los videojuegos al protagonizar un evento temático en la famosa experiencia de moda para Roblox, Dress to Impress.

Este fenómeno, que comenzó como un simple juego de retos de vestuario, evolucionó hasta convertirse en un espacio de creatividad, comunidad e identidad cultural. Más aún ahora que Gaga lleva su icónica estética al mundo virtual.

Dress to Impress, desarrollado por el grupo “Dress to Impress Group” y lanzado en octubre de 2023, ofrece una mecánica sencilla pero adictiva: en cinco minutos, los jugadores crean atuendos para sus avatares según un tema asignado; luego, otros participantes los califican y los tres mejores reciben reconocimiento en una pasarela digital

Lady Gaga anuncia su aparición en Roblox para el Dress to Impress

Así, del 16 al 23 de agosto de 2025, Lady Gaga tomará el control de Dress to Impress con su evento temático "Mayhem", inspirado en su más reciente álbum. El anuncio generó gran expectación: se tratará de una colaboración sin precedentes entre una superestrella musical y un entorno de gaming masivo.

Las y los jugadores podrán participar en desafíos con temática de Mayhem, diseñar looks inspirados en los estilos excéntricos de Gaga y ganar artículos digitales relacionados con su universo creativo. Además, el modo "Style Showdown" introducirá un reto extra basado en su canción "Zombieboy", incorporando ese aspecto fan-favorito en la experiencia.

Tal vez lo más sorprendente es que la propia Gaga actuará como jueza invitada en un concurso exclusivo de atuendos, lo que permitirá que algunos participantes puedan covivir con su avatar dentro del juego. Este encuentro virtual se acompaña de líneas de audio pregrabadas y, según algunos medios, incluso una sesión interactiva de preguntas y respuestas con ella.

¿Qué es Roblox y cómo interactuar con el avatar de Lady Gaga?

Roblox es una plataforma global de videojuegos en línea y creación de experiencias interactivas donde los usuarios no solo juegan, sino que también pueden diseñar sus propios mundos y juegos utilizando la herramienta de desarrollo Roblox Studio. Está disponible de forma gratuita en PC, Mac, dispositivos móviles (iOS y Android) y Xbox.

Lady Gaga x Dress To Impress | 2025 Cinematic Gameplay Trailer



Watch Here: https://t.co/PAZaAKOaKQ pic.twitter.com/BL0DXrKyfl — Dress To Impress (@_Dress2Impress) August 14, 2025

Dentro de Roblox, cada juego (o “experiencia”) es creado por desarrolladores independientes o estudios, y puede ir desde simuladores y juegos de rol hasta concursos de moda como Dress to Impress. Durante el evento Mayhem (del 16 al 23 de agosto de 2025), habrá varias formas de interactuar con el avatar oficial de Lady Gaga:

Participando en el concurso de atuendos especial: este concurso tendrá como jueza virtual a Lady Gaga; las y los jugadores crearán un look inspirado en su música o estética. Si tu diseño es elegido como uno de los favoritos, Gaga reaccionará en tiempo real con animaciones y frases pregrabadas.

Asistiendo a la pasarela temática “Mayhem": habrá sesiones programadas donde Gaga aparecerá como anfitriona; puedes desfilar, votar por otros jugadores o simplemente quedarte en la audiencia para verla comentar los atuendos.

Desbloqueando artículos exclusivos: cumpliendo desafíos, podrás obtener ropa y accesorios basados en la era Mayhem, lo que te permitirá vestir tu avatar con piezas idénticas a las que lleva Gaga en el evento. Algunos accesorios pueden activar animaciones especiales cuando estés cerca de su avatar.

Posando para fotos virtuales: en ciertas sesiones, habrá una “photo zone” donde tu avatar podrá colocarse junto al de Gaga para capturas de pantalla. Estas fotos podrás guardarlas en tu dispositivo o compartirlas en redes sociales.

Explorando interacciones no competitivas: aunque Gaga no esté presente en todo momento, su avatar estará disponible en áreas específicas del mapa del evento para charlas pregrabadas, curiosidades sobre su música y mensajes para la comunidad.