La nueva canción de Lisa de BLACKPINK estaría dedicada a Jungkook de BTS, estas son las pruebas

La cantante tailandesa Lalisa Manoban, conocida como Lisa de BLACKPINK está de regreso, pues recientemente estrenó el video de su canción “Dream”, el cual ha despertado tanto elogios como una avalancha de teorías entre los fanáticos del K-Pop. Acompañado de un elegante y dramático guión, se trata de uno de sus mejores videos musicales desde su debut como solista.

Protagonizado junto al actor japonés Sakaguchi Kentaro, “Dream” ha provocado que las redes sociales se llenen de especulaciones, puesto que algunos aseguran que la romántica y melancólica letra podría estar dedicada a Jungkook de BTS, con quien la han relacionado anteriormente.

Sin embargo, el cantante surcoreano no es el único al que podría estar dedicado el reciente lanzamiento de Lisa, ya que también se relaciona con Jaewon, un ex-idol de YG Entertainment con supuestamente también tuvo un romance.

“Dream” es una canción lanzada el 28 de febrero de 2025 en el álbum "Alter Ego". (Créditos: Instagram / @lalalalisa_m / Facebook / BTS)

¿Romance oculto en la letra de “Dream”?

La emocional letra de “Dream”, lanzada el 28 de febrero de 2025 en el álbum "Alter Ego", ha sido meticulosamente analizada por los internautas, quienes afirman que Lisa podría estar enviando indirectas para sus ex parejas: “Cuando terminó, esperaba que fuera un final abierto, pero nunca miraste atrás”.

Dichas palabras han sido vistas como una "despedida" nostálgica y personal por parte de Lalisa. Aunque ella no ha hablado al respecto, algunos creen que la persona detrás de ese “adiós” es Jungkook de BTS , con quien la maknae de BLACKPINK fue relacionada en años anteriores.

¿Un guiño para Jungkook de BTS?

Por otro lado, el aspecto visual de “Dream” ha llamado la atención por su póster promocional, ya que en la imagen se ven anillos de pareja, un detalle que desató una ola de comparaciones con antiguas fotos de 2019 donde tanto Jungkook como Lisa llevaban anillos similares.

A esto se suma la apariencia de Sakaguchi Kentaro, el coprotagonista del video, pues algunos fans han notado cierto parecido visual entre el actor y Jungkook, lo cual ha avivado aún más la conversación sobre si “Dream” está construida sobre recuerdos pasados con el ídolo de BTS.