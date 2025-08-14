La hermana de Aldo de Nigris rompe el silencio y habla de la “broma” de Facundo: “Lo vi con coraje”

El comediante Facundo, de 47 años de edad, sigue causando polémica por su comportamiento en “La Casa de los Famosos México” y uno de sus momentos más comentados en redes sociales fue cuando la semana pasada, en plena fiesta, le hizo una “broma” al exfutbolista Aldo de Nigris, de 26 años, y provocó que se cayera.

Ahora Andrea Tamez de Nigris, de 22 años, rompió el silencio y reveló qué opina del comportamiento del también actor hacia su hermano. La joven regiomontana habló específicamente de la “broma” durante una entrevista que le concedió a los conductores del programa “De primera mano” y primero externó que estaba emocionada con la participación de Facundo.

"Cuando nos enteramos que iba a entrar Facundo dijimos 'no, pues superdivertido, va a ser lo cómico de la casa", dijo la joven.

Andrea Tamez de Nigris admite que Facundo la decepcionó

Sin embargo, la hermana menor de Aldo de Nigris admitió que se decepcionó de Facundo por su manera de ser. La gota que derramó el vaso fue la “broma” que hizo en contra de su hermano. Como informamos, el pasado viernes 8 de agosto se efectuó la tradicional fiesta en viernes en “La Casa de los Famosos México”. El exfutbolista y generador de contenido estaba bailando y el actor jaló el tapete sobre el que se encontraba, lo que provocó que se estampara contra el piso.

“Me decepcioné, la verdad, del contenido que ha dado Facundo, como medio mal vibroso”.

Facundo envidia a Aldo de Nigris y se evidenció con su la “broma”

Para Andrea Tamez de Nigris, la “broma” de Facundo a Aldo de Nigris estuvo cargada de “coraje”, de modo que no se trató de un momento divertido, sino todo lo contrario. De esta manera, la regiomontana dejó entrever que el comediante sí envidia a su hermano, quien se abre camino como influencer tras dejar atrás su carrera como futbolista.