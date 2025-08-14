Itatí Cantoral recuerda su romance con Alexis Ayala y revela que compró un vestido de novia: “Es el amor de mi vida”

En el mundo de la farándula hay varias historias de amor que siguen dando de qué hablar, aunque terminaron. La actriz Itatí Cantoral sabe de esto porque a principios de la década de los años 90 mantuvo un tórrido noviazgo con el actor y productor Alexis Ayala, a quien incluso recuerda como “el amor de mi vida”.

La actriz que le dio vida a Soraya Montenegro en la telenovela “María, la del barrio” asistió al programa “El minuto que cambió mi vida”, que conduce Gustavo Adolfo Infante, y recordó que su noviazgo con el participante de “La Casa de los Famosos México” fue “intenso”, lo que era acorde a ese momento de su vida porque era una jovencita.

“Sí dije ‘qué guapo hombre’”, expresó la actriz, quien destacó que en ese momento el actor era todo para ella, al grado de que decía “lo amo, lo amo, es el amor de mi vida, es todo para mí. Y, sí, era encantador, era hermoso”.

Itatí Cantoral y Alexis Ayala fueron novios a principios de la década de los años 90. Foto: Instagram.

Itatí Cantoral confiesa que su papá impidió que se casara con Alexis Ayala

Además, Itatí Cantoral, de 50 años de edad, reveló que incluso consideró casarse con Alexis Ayala, de 60 años, ya que ambos querían dar ese paso. Incluso confesó que compró un vestido de novia para celebrar la ansiada boda.

“Me quería casar con él y tuve hasta vestido de novia y todo (...). Él se quería casar conmigo a los dos años”.

Sin embargo, la actriz de “Dos mujeres, un camino” dijo que el romance con el participante de “La Casa de los Famosos México”, de modo que ya no hubo boda. Dijo que, en parte, su papá, el fallecido cantautor Roberto Cantoral, influyó porque la hizo entrar en razón debido a que era demasiado joven para casarse.

“Era muy joven, él también. Gracias a mi papá no (nos casamos) porque sino ya tendría 18 divorcios”.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó abiertamente a Itatí Cantoral por qué terminó el romance con Alexis Ayala, así que la actriz dio más detalles del noviazgo y dijo lo siguiente: