"Hubo un error": aseguran que Adrián Di Monte no era el eliminado de LCDLF México, recibiría importante suma de dinero

La noche del domingo 10 de agosto Adrián Di Monte, se convirtió en el segundo eliminado de "La Casa de los Famosos México". El resultado de las votaciones generaron bastante controversia pues en un momento de la transmisión el actor intentó regresar al túnel de eliminación.

Ante esta situación, el experto en temas de la farándula, Javier Ceriani, dio su versión de los sucedido en la transmisión de este fin de semana de la nueva temporada de "La Casa de los Famosos México". El conductor se mantiene firme en que Adrián Di Monte no era el segundo eliminado.

El actor fue el segundo eliminado. Foto: La Casa de los Famosos México

Javier Ceriani da su versión sobre la eliminación de Adrián Di Monte

Hace unos momentos el exconductor de "Chisme No Like", Javier Ceriani, compartió información importante sobre lo que sucedió en la segunda Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México". El periodista aseguró que todo fue un error de parte de la producción.

En este sentido, Javier Ceriani, dijo que fue un error táctico, pues Adrián Di Monte no tenía que salir de la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México". El periodista aseguró que las votaciones no determinaron al expulsado del pasado domingo 10 de agosto.

"Hubo un error táctico, Adrián no tenía que salir, no fue por voto popular, fue por una equivocación. Se notó que Adrián no tenía que salir", explicó.

En otra parte del reporte, Javier Ceriani dijo que Adrián Di Monte continuará recibiendo su sueldo como participante de la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México". El periodista contó que es una forma de negociar el error que cometieron.

"Le van a pagar cinco semanas de sueldo extra por el error que cometieron, es una forma de negociar. Adrián lo va a negar, tiene contrato de confidencialidad", señaló.

¡Adrián Di Monte no era el eliminado de #LaCasaDeLosFamososMX!



En Televisa están enojadísimos porque tendrán que pagarle por el tiempo que no se quedó. Pero su papelón fue más que evidente. pic.twitter.com/FhYQZ1DAOo — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) August 13, 2025

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son: