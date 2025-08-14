Héctor Sandarti se ausenta de Top Chef VIP por delicado problema de salud: “El dolor ha sido insoportable”

Héctor Sandarti es uno de los participantes favoritos en la nueva temporada de “Top Chef VIP”, por ello, fue evidente ante los fans su ausencia en el reciente capítulo. Ante las constantes interrogantes en redes sociales, Carmen Villalobos anunció que el conductor se ausentaría por un “tema de salud” y aunque no dio más detalles el participante reapareció para dar detalles sobre su estado y el intenso dolor que experimenta.

El actor guatemalteco logró colocarse a la cabeza en el reality show no sólo por su talento en la cocina, también por su carisma con el que por años se ha mantenido en el gusto del público. Sin embargo, enfrenta un momento difícil relacionado con su salud y que ahora lo ha llevado a distanciarse del proyecto en uno de sus mejores momentos, todo bajo la promesa de regresar para hacer frente a cualquier reto.

Héctor Sandarti quedará fuera del reality show temporalmente

La conductora del reality show, Carmen Villalobos, fue la encargada de informar sobre la ausencia de Héctor Sandarti. En pleno programa no sólo hizo saber a los participantes sobre la salida temporal del también presentador, también a los fanáticos limitándose a señalar que se trata de un “tema de salud”.

Héctor Sandarti se ausenta de Top Chef VIP por delicado problema de salud. Foto: IG @hectorsandarti

¿Cuál es el estado de salud de Héctor Sandarti?

El anuncio de Carmen Villalobos encendió aún más las alertas entre los fans de Héctor Sandarti, motivo por el que el actor compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que explica que todo comenzó con una actividad en playa cuando sintió un espasmo muscular en la parte baja de la espalda y decidió ir al médico.

El diagnóstico fue dos de sus vértebras estaban comprimiendo un disco, lo que habría afectado un nervio y esto le ha provocado un fuerte dolor. Ante esto, tomó la decisión de ausentarse de la competencia para enfocarse en su salud.