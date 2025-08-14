Habitantes del Cuarto noche donarán dinero a un albergue animal si el público los salva y no salen de LCDLF | VIDEO

La tercera semana de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) se llenó de drama tras la noche del cine del martes 11 de agosto. Al parecer, esto influyó en las nominaciones que se realizaron la noche de ayer miércoles 13 de agosto, ya que en total hay seis nominados: tres del Cuarto día y tres del Cuarto noche.

Del Cuarto día están nominados Mariana Botas, Ninel Conde y Fancudno y del Cuarto noche están nominados Mar Contreras, Alexis Ayala y “El Guana”. Esto ha provocado que los participantes del reality show se pongan creativos para salvarse de la expulsión que será este domingo 17.

En el caso del Cuarto noche, los seis habitantes hicieron un aviso luego de que finalizó la gala de nominación: donarán 60 mil pesos a una fundación animal si el público los salva de abandonar “La Casa de los Famosos México”.

cuarto noche donará 60 MIL PESOS (10 mil cada uno) a albergues de perritos si Guana, Mar y Alexis permanecen una semana más en la casa uD83EuDD79#LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/AscJlhzWcX — güero (@gueroik) August 14, 2025

“El Guana” propone apoyar a albergue animal a cambio de que lo salven

“El Guana”, de 38 años de edad, lanzó la propuesta inicial y mirando una de las cámaras del Cuarto noche ofreció hacer un donativo de 10 mil pesos en especie. “Si me salvan esta semana, voy a donar 10 mil varos en especie a cualquier albergue de perros o gatos”, dijo el habitante de la casa más famosa de México.

Ante esto, sus compañeros del Cuarto noche se sumaron a la iniciativa, así que el donativo incrementó. Esto quiere decir que Mar Contreras, Aaron Mercury, Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y “El Guana” pondrán el dinero de su bolsillo.

“Yo me le uno con otros 10 mil (pesos)”, dijo Aarón Mercury, de 24 años, al escuchar la propuesta de “El Guana”, mientras que Mar Contreras dijo “yo también, yo otros 10 mil (pesos), pero voten por los dos. Todos, si salvan a los del Cuarto noche”.

A fin de evitar conflictos, Alexis Ayala destacó que “El Guana” hizo la propuesta a título personal, de modo que no está obligando a sus compañeros a sumarse a la iniciativa, sino que fue por elección propia que decidieron aportar. Tanto Aldo de Nigris como Abelito mostraron su apoyo en esto; de hecho, Abelito dijo “si se cumple el cometido de salvar a todo el Cuarto noche, yo sumo otros 10 mil varos”.

Guana: “Si me salvan esta semana, voy a donar 10 mil varos en especie a cualquier albergue de perros o gatos” uD83EuDEE0 Y si lo eliminan no hablamos de la donación o sí? Nada de corazón, con los animalitos NO!!! #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/rdR5ORLSL8 — nacho con O (@NachoConO) August 14, 2025

En redes sociales piden no usar a los animales

La propuesta del Cuarto noche quedó grabada en video y usuarios de Twitter -red ahora llamada X- lo difundieron. En el perfil de X de Güero (@gueroik) se lee lo siguiente: “Cuarto noche donará 60 mil pesos (10 mil cada uno) a albergues de perritos si ‘El Guana’, Mar y Alexis permanecen una semana más en la casa”.

La propuesta de “El Guana” causó división de opiniones en Twitter, ya que algunos usuarios cuestionan “y si lo eliminan, ¿no hablamos de la donación o sí?” y escribieron “nada (es) de corazón, ¡con los animalitos no!” y “me choca que utilicen a los animales para estas pendej*d*s”.

Sin embargo, otros cibernautas comentaron que “ninguna les embona a ustedes, ustedes tampoco donan y andan ladrando”. Incluso hubo quienes destacaron que “El Guana” es activista animal, así que hicieron un llamado: “Por favor, investiguen un poco de la labor que tiene ‘El Guana’ con los animales, es un increíble ser humano, no es la primera ni la última vez que lo hace”.