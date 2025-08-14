Gaby Ramírez busca novio, estas son las características que debe tener el hombre de sus sueños y así te puedes inscribir

Gaby Ramírez, conductora de Sale el Sol, está en busca del amor y tú puedes ser quien conquiste su corazón y si crees que serías el hombre perfecto para ella, solo tienes que inscribirte y acudir al programa para que te conozca, ¿Será que te podrás ganar su corazón? Aquí te decimos lo que necesitas.

La presentadora de 35 años ha contado que no ha tenido buenas experiencias en el amor, por lo que quiere darle una oportunidad a alguien que realmente esté interesado en ella. Pero antes debe cumplir con una lista de características, por eso en el programa matutino están buscando el mejor candidato para ella.

Por eso, el matutino abrió el reality Se Busca Novio, una convocatoria abierta para todos los hombres que estén interesados en Gaby. Así, de Lunes a jueves se presentará un candidato, con quien tendrá la oportunidad de charlas brevemente pero también se tendrá que someter al 'escuadrón anti tóxico', quienes evaluarán su personalidad y dirán si le conviene o no a la conductora.

Los cuatro "suspirantes" de la semana serán presentados los viernes, por lo que Ramírez tendrá tendrá que elegir solo uno y así solo unos cuantos pasarán a la final, hasta que ella haya elegido al hombre que cumpla con todas las características que busca.

Los cuatro "suspirantes" de la semana serán presentados los viernes, por lo que Ramírez tendrá tendrá que elegir solo uno y así solo unos cuantos pasarán a la final | Foto: Instagram @saleelsol

¿Cómo inscribirse para ser el novio de Gaby Ramírez?

Si eres hombre y estás interesado en la regiomontana, tendrás que enviar un correo a saleelsol@imagendigital.com. La producción se contactará contigo e irán a conocerte personalmente para lanzarte como candidato oficial para luchar por el corazón de Gaby Ramírez. pero antes, revisa los siguientes requisitos.

Ser soltero

Tener entre 26 y 45 años de edad

Caballeros

Con buen sentido del humor y atento

Oler rico (no es un requisito oficial pero lo ha mencionado)

Cuántos aspirantes hay para ser el novio de Gaby Ramírez

Hasta el momento hay cuatro aspirantes, esta semana ya se conoció la identidad y el rostro de los hombres que participaron esta semana y mañana solo se elegirá a uno. Gaby adelantó a los candidatos que ella quiere algo serio, quiere casarse y tener hijos en un futuro, por lo que es algo que deberán contemplar los "suspirantes".

¿Quién es Gaby Ramírez?

Karla Gabriela Ramírez Romano, conocida como Gaby Ramírez, nació en Monterrey, Nuevo León. Su carrera empezó muy joven en el programa Las Muñequitas Elizabeth de una televisora local y luego saltó a la fama con Acábatelo en 2006 en Multimedios. En 2021 se unió al matutino Venga la Alegría: Fin de Semana, donde fue una de las presentadores principales y ganó el corazón del público.

Karla Gabriela Ramírez Romano, conocida como Gaby Ramírez, nació en Monterrey, Nuevo León y tiene 35 años | Foto: Instagram @saleelsol

Luego salió de TV Azteca y en 2024 fue anunciada como conductora de Enamorándonos, junto a Mauricio Mancera. Gaby se ha descrito como una mujer simpática, divertida, buena onda y muy sincera, pero también con un corazón muy noble y por eso quiere encontrar a un hombre que empate con sus cualidades.