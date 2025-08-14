Gabriela Cartol, la voz detrás de Coquita en la nueva serie animada “Mujeres con Hombreras” de Adult Swim | EXCLUSIVA

Desde hace varios años, la animación para adultos se ha convertido en una forma de explorar historias complejas a través de caricaturas pero también es un medio para presentar protagonistas fuertes como será el caso de Coquita en la nueva producción de Adult Swim “Woman Wearing Shoulderpads” (Mujeres con Hombreras) que verá la luz el próximo 18 de agosto a través de la plataforma HBO Max.

Y es que además de ser la primera producción internacional que originalmente se encuentra hablada en español para Adult Swim, rompiendo con la tradición de que el inglés sea el idioma principal, es la actriz mexicana Gabriela Cartol quien se encarga de darle vida a la protagonista, todo por medio de su voz.

En entrevista con El Heraldo de México, Cartol reconoce que el doblarse a sí misma en inglés ha sido uno de los mayores retos de su carrera, pero también ve en ello la oportunidad de mostrar personajes femeninos que no temen ser ruidosas, apasionadas y decididas, contribuyendo a cambiar las narrativas que se construyen desde el entretenimiento.

Gabriela Cartol, la actriz mexicana que da vida a Coquita en la serie animada “Mujeres con Hombreras”

"Fue completamente una experiencia", comenta Gabriela, destacando la oportunidad única de entrar a un universo creativo y técnico que desconocía. "Empezar con una producción de Adult Swim, Warner Bros. y Cine Fantástico es hacerlo por la puerta grande", añade con entusiasmo.

La actriz mexicana fue la encargada de darle vida a Coquita en español y en inglés.

Fotografía: Gabriela Cartol.

Ha sido una experiencia muy gratificante y muy inesperada también, pero al mismo tiempo muy satisfactoria porque me dieron la oportunidad de aprender un universo muy nuevo, que sí tenía muchas ganas de explorar, pero no sabía ni cómo adentrarme en el mundo del doblaje. No lo estudié, tampoco lo busqué, un poco son esas cosas que me llegan inesperadamente, comenta Gabriela Cartol en entrevista.

Pero a pesar de ser una experiencia enriquecedora en tantos sentidos, el doblaje para esta caricatura no estuvo exento de retos, ya que Gabriela no sólo tuvo que adaptar su actuación a las exigencias del doblaje, sino hacerlo en dos idiomas, lidiando con la dificultad de ajustar su voz a la imagen en stop motion y al ritmo de Coquita, quien habla muy rápido y con una energía bastante particular.

Soy la única actriz que se está doblando a sí misma y eso ya en sí es un reto [...] En inglés fue lo más complicado, porque tengo un acento hispano con tintes británicos, y adaptar la pronunciación al inglés americano fue un gran desafío [...] Ni hablo como americana, ni como mexicana, ni como británica... es una revoltura, pero eso me permitió encontrar la identidad de esta mujer, dijo.

Cartol también explica que el proceso fue muy colaborativo, pues bajo la dirección de Gonzalo Córdova, creador y director de la serie, la actriz pudo jugar con la voz y el ritmo del personaje, explorando y creando libremente dentro de la propuesta escrita. Esta libertad le permitió aportar autenticidad y personalidad a Coquita, la protagonista de la historia. Coquita es descrita por la actriz como una mujer ruidosa y que habla bastante rápido.

Fotografía: Gabriela Cartol.

Así mismo, Gabriela reconoce que resulta un gran honor poder prestar su voz a una serie animada ya que poco se habla de cómo hay doblajes que acompañan a generaciones enteras por medio de los dibujos animados; ahora, el hecho de saber que es una serie que le dará la vuelta al mundo resulta en una responsabilidad tremenda.

Me acuerdo que Gonzalo cuando acabó me dijo, "Bueno, pues a partir del 18 de agosto tu voz va a ser escuchada en todo el mundo”. Y no sé lo que implica eso, ¿sabes? [...] Porque el doblaje acompaña a generaciones y eso es muy bonito, qué bonito que tu voz sea la compañera de generaciones, afirma la actriz durante la entrevista.

Entre animación stop motion y las influencias de Almodóvar, así es “Mujeres con Hombreras”

La mente creativa detrás de la serie es el guionista ecuatoriano Gonzalo Córdova, quien en un principio imaginó una historia tan absurda como profundamente humana narrada con marionetas. Sin embargo, la propuesta evolucionó hacia el stop motion, una técnica que le brindaba mayor precisión para controlar la estética y transmitir matices emocionales.

De acuerdo con IMDb, la trama sigue a una rica mujer española que vive en Ecuador, cuya existencia se ve enredada entre desilusiones amorosas, disputas familiares, campañas publicitarias caóticas y una inesperada plaga de cuyos. El escenario se complica todavía más cuando surge un misterioso acosador que la persigue.

Con una marcada influencia del universo cinematográfico de Pedro Almodóvar y del humor del teatro del absurdo, la serie despliega una visión desmesurada, dramática y a la vez cómica sobre la feminidad y la experiencia humana.

La animación está a cargo del estudio mexicano Cinema Fantasma, liderado por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, quienes realizaron toda la producción desde México y para sus creadores, este proyecto no solo es un logro artístico, sino también un paso significativo hacia la consolidación de una industria de animación fuerte y reconocida en América Latina.

Coquita, la representación femenina en las pantallas que las mujeres latinas necesitamos

Gabriela también destaca cómo sus propias experiencias personales y familiares alimentaron su interpretación. La fuerza y ejemplo de mujeres como sus abuelas y su madre la inspiraron para darle vida a Coquita con autenticidad y profundidad.

Más allá del trabajo actoral, Gabriela reconoce la responsabilidad que conlleva representar un papel con impacto social y para ella, ser la voz de “Mujeres con Hombreras” es acompañar a generaciones con historias que empoderan y rompen moldes.

La actuación no se trata de ti. Y justamente siento que en este momento de mi vida ya no nada más se trata de mí: o sea, hay personas que están confiando, dice firmemente.

La serie se estrenará el 18 de agosto, y las expectativas en redes sociales ya son altas tras el lanzamiento del tráiler. Gabriela está emocionada y agradecida por esta oportunidad inesperada que ha transformado su carrera y que, sin duda, marcará un antes y un después en la forma en que se produce y se consume contenido en español en la animación internacional. Esta serie es una puerta a derribar los roles de género que siguen perpetuándose en la televisión.

Fotografía: Gabriela Cartol.

Y aunque cada vez es más común ver a personajes femeninos fuertes y alejados de los roles tradicionales, las pantallas aún están llenos de estereotipos que encasillan a las mujeres en como “deberían ser”. En este sentido, Gabriela Cartol afirma que el hecho de ver a una protagonista como Coquita resulta una fuente de inspiración (y de identificación) para las mujeres latinas.