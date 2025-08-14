Flow Capital: ¿Cuándo y dónde ver GRATIS al Bogueto, Sayuri & Sopholov y Pablito Mix en CDMX? | Festival de las Juventudes 2025

¡Quiere su chakal pa' perrear! Prepárate para un fin de semana en el que el flow del reguetón conquistará la CDMX, pues el Festival de las Juventudes acaba de anunciar el Flow Capital con una serie de conciertos que incluirán a El Bogueto y a Pablito Mix.

Sin embargo, el line up del talento mexa que está por poner a poner a perrear a todos en conciertos completamente gratis es todavía más icónico, pues al cartel se unen Sayuri & Sopholov, quienes tienen la canción más viral de TikTok, Secunena, y que hará retumbar a todaa la capital.

Así que si no te quieres perder el festival más comentado del momento, aquí te contamos todos los detalles que debes de conocer, desde la fecha, los horarios y el lugar en el que se presentarán los reguetoneros mexicanos para el Flow Capital. ¡No te lo pierdas!

¿Cuándo es el Flow Capital? | Lugar, horarios y cartel completo

El Flow Capital: Las Juventudes en el Corazón de la Transformación tendrá lugar el sábado 23 de agosto en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Mientras que la serie de conciertos iniciará a las 14:00 horas como parte de los eventos organizados por el Festival de las Juventudes.

¡Prepárate para un sábado con mucho perreo! (Foto: X @InjuveCDMX)

En cuanto a los cantantes, todos reguetoneros mexicanos, se sabe que el cartel incluirá a al menos ocho talentos que son de lo más sonados este 2025 y así como El Bogueto encabeza el show, también hay artistas emergentes dentro del género urbano.

El Bogueto

YNG Lvcas

Yoss Bones

Sayuri & Sopholov

Pablito Mix

DJ Esa Mi Pau

Pauli

Barbie Chola

Recuerda que la entrada es libre, por lo que no tendrás que pagar ningún boleto para ver a tus cantantes favoritos; sin embargo, también es importante mencionar que la programación del Flow Capital está sujerta a cambios sin previo aviso, así que el próximo 23 de agosto asegúrate de que no exista ningún cambio en el programa.

Se desconoce si los artistas llevarán invitados para sus conciertos. (Foto: IG @elbogueto)

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución?

Llegar al Monumento a la Revolución es muy fácil, incluso si no eres de la Ciudad de México y piensas viajar a la capital el próximo fin de semana para sumarte al Festival de las Juventudes.

Debes de saber que puedes llegar en auto, pero también en transporte público y tras bajarte de las estaciones del Metro o Metrobus únicamente caminar por máximo 5 minutos y habrás llegado al Monumento a la Revolución. Aquí te dejamos la dirección y las indicaciones.