En la Ciudad de México hay muchos sitios que resultan emblemáticos no sólo por su belleza, sino también por ser el punto de encuentro entre quienes aman la adrenalina. Uno de estos sitios fue la icónica Feria de Chapultepec, un parque de diversiones que se ha convertido en un escenario de misterio y abandono.

La Feria de Chapultepec fue inaugurada en 1964 y rápidamente se convirtió en un ícono del ocio en la CDMX, con miles de personas dejando sus gritos suspendidos en cada una de las atracciones.

O al menos así era hasta su clausura tras un trágico accidente en 2019; esde entonces, el parque permanece cerrado y su deterioro se volvió otro atractivo para exploradores urbanos como Erick Gunner quien, una madrugada después del incidente, se adentró en las entrañas de la Feria para mostrarnos el juego en el que terminó toda su magia.

El explorador urbano que logró mostrar la Feria de Chapultepec abandonada

Gunner, conocido por sus exploraciones en lugares olvidados, ha documentado diversos espacios en ruinas pero la Feria de Chapultepec presenta una singularidad: la presencia de atracciones aún operativas, aunque desactivadas; esto añade una capa de inquietud al recorrido, ya que las estructuras inmóviles conservan su apariencia original, creando una atmósfera surreal.

Todo comienza con el explorador entrando a escondidas al recinto; vestido completamente de negro y con un pañuelo que cubre su cara, Erick se encuentra acompañado de otra persona, quien también lleva una cámara pequeña con la que documenta el recorrido.

Luego de correr algunos metros, los exploradores se encuentran con una alberca que aún se encuentra llena de pelotas de colores, mismas que alguna vez fueron la atracción favorita de miles de niñas y niños. Gunner decide tomarse una foto en el centro del juego y explica que ésto debe de hacerse de manera rápida ya que hay autoridades resguardando el lugar y sus luces podrían llamar la atención.

El objetivo de Gunner era llegar a "La Quimera", el juego en donde ocurrió un trágico accidente que cobró la vida de varias personas, siendo esta la razón por la cual la Feria cerró sus puertas de forma definitiva. Sin embargo, a pesar del evidente abandono, cada uno de los juegos mecánicos aparecen en su lugar, como esperando a que alguien vuelva a habitarlos.

Cabe recalcar que este video fue grabado un día después del accidente por el que la Feria de Chapultepec fue clausurada, por lo que en aquella ocasión todavía era posible ver las luces de algunas atracciones encendidas y la seguridad en el lugar estaba alerta de cualquier movimiento.

Pero la hazaña de Gunner da un paso más allá cuando decide subir a la cima de uno de los juegos para poder tener una vista panorámica del lugar, a pesar de que las autoridades se encontraban rondando dentro y fuera del lugar.

A pesar de las precauciones tomadas por el explorador urbano, las autoridades del lugar notaron su presencia e inmediatamente enviaron varias patrullas a la zona para encontrar a los perpetradores, pero tanto Erick como su compañero lograron huir antes de ser descubiertos. Fue en TikTok donde se hizo viral este metraje (otra vez) y los comentarios no se hicieron esperar:

"uno de mis videos favoritos, gracias chamaco por tu contenido siempre"

"casi los atrapan"

A través de su cuenta de TikTok, Gunner compartió un video que muestra el parque desolado, ofreciendo una visión inquietante de lo que alguna vez fue un bullicioso centro de entretenimiento.

Fotografía: YouTube/Erick Gunner.

Erick Gunner, al compartir estas imágenes, no solo documenta un lugar, sino que también transmite una experiencia emocional: la sensación de caminar por un espacio que, aunque físicamente presente, parece suspendido en el tiempo. Su video se convierte en un testimonio visual de lo efímero de las construcciones humanas y la persistencia de la memoria colectiva.