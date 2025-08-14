"Eso no puede pasar": Anahí se enoja por la nominación de Ninel Conde, comparte este VIDEO

El miércoles 13 de agosto se celebró la tercera Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México" donde Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas, El Guana y Ninel Conde, quedaron en riesgo de convertirse en el eliminado del domingo 17 de agosto.

Después de conocer los resultados de las nominaciones, la cantante y actriz, Anahí, subió un video de apoyo a Ninel Conde, con quien compartió créditos en la famosa telenovela "Rebelde". El mensaje se volvió viral, recibiendo opiniones divididas entre los fans del reality show de Televisa.

Seis habitantes están en riesgo. Foto: La Casa de los Famosos México

Anahí apoya a Ninel Conde

Tras la tercera Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México", Ninel Conde quedó en riesgo de convertirse en la tercera eliminada de la temporada 2025. Por este motivo en sus redes sociales de "La Bombón Asesino" fue compartido un video que grabó junto a Anahí.

En el video vemos a Anahí, la máxima figura de "RBD", expresando su coraje por la reciente nominación de Ninel Conde. La también modelo aseguró que eso no tenía que pasar, por lo que hizo un llamado a votar a favor de la permanencia de su compañera en la telenovela "Rebelde".

"Si me hago un peinado así quedará con el coraje que traigo, porque nominaron a Ninel y eso no puede pasar, así que todos tenemos que votar", dijo.

Segundos después Ninel Conde aparece en el video y le agradece a Anahí el apoyo. Finalmente la cantante de "Sálvame" y "Solo quédate en silencio" les dice a sus seguidores que tienen que votar por la cantante y hoy más que nunca no la pueden dejar sola.

"Tienen que votar por Ninel, no la podemos dejar sola", dice la cantante.

¿Quiénes están nominados en La Casa de los Famosos México 2025?

Durante la tercera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México, seis habitantes están en riesgo de salir: Alexis Ayala, Facundo, Mar Contreras, Mariana Botas, El Guana y Ninel Conde. Uno de ellos será retirado de la placa el próximo viernes 15 de agosto y otro se convertirá en el tercer eliminado el próximo domingo 17 de agosto.